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Lindsay Lohan: Erdoğan'ın büyük bir kalbi var

Lindsay Lohan, Donald Trump'a Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu

18 Şubat 2017 01:33

Hollywood'un ünlü ismi Lindsay Lohan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapması gerektiğini savundu. Lohan,  "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kalbi var" dedi.

Lohan, Donald Trump’ın Türkiye’deki mültecilerin durumunu ve mülteciler konusundaki yaptıklarını yerinde görmesinin Amerikan halkı için de önemli olacağını söyledi.

 

"Erdoğan halkı tarafından çok seviliyor"

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı tarafından sevilen biri olduğunu belirten Lindsay Lohan, mülteciler konusunda yaptıklarını gördüğünü ve Erdoğan’ın büyük ve merhamet sahibi bir kalbi olduğunu söyledi.

Lohan, mülteciler konusunda bir belgesel çalışması yaparak, mülteci sorununu dünyaya duyurmaya çalışacağını açıkladı.

 

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