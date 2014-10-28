Başkonsolosluklara gönderilen 'sarı toz' tebeşir tozu çıktı

Kanada, Belçika, Almanya, ABD, Fransa, Macaristan Başkonsolosluklarında ve son olarak Ankara Adliyesi'nde paniğe yol açan 'sarı toz'lu zarfların gizemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, gönderilen zarfların içerisinde tebeşir tozu olduğunu açıkladı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, bugün yaptığı toplantıyla gündemdeki konular Ebola, Mers ve sarı tozlu zarflar hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlık Bakanlığı, tozların biyolojik harp maddesi olmadığı dün açıklamıştı. Gümüş, konuyla ilgili "Zarflardan çıkan maddenin, tebeşir tozu olduğu rapor edildi. Yani herhangi bir risk yok" dedi ve şöyle devam etti:

"Üst düzey laboratuvar yapılan değerlendirmelerde, biyolojik harp maddesi bulunmamıştır. Yani veba ve şarbon gibi tehlikeli toksinler saptanmadı. Dün gece itibarıyla da, kimyasal toksin de saptanmadı. Yani hem biyolojik hem de kimyasal toksin çıkmadı.

Bu gelişmeler üzerine, dün itibarıyla bu maddeye maruz kalan 25 kişi taburcu edildi. Sadece Macaristan Konsolosluğu'ndan 6 kişi gözlem altındaydı ve sanırım onlar da bugün bırakılacaklar."

Mers için 1010 numune

Gümüş ayrıca, Ebola - Mers'le ilgili de bazı bilgileri paylaştı.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi bu konuda da bilim kurullarıyla hareket edildiğini söyleyen Gümüş, "Mers konusunda Diyanet İşlerr Başkanlığı'yla birlikte çalışıyoruz. Hacca gidenler ve dönenler bilgilendiriliyor. 2012 yılından bu yana, bakanlık olarak Mers'le ilgili 1010 numune aldık. Bunlardan 932'si negatif çıkarken, sadece 1 vakamız pozitif çıktı. O da Hatay'da vefat eden vatandaşımızdır...Dünyada ise 883 kişide Mers görüldü ve bunlardan 319'u vefat etti. Ebola'da ölüm yüzde 50 iken, Mers'te bu yüzde 30'lar civarındadır" şeklinde konuştu.