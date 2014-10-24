İstanbul'da konsolosluklarda 'sarı toz' alarmı

İstanbul'da başkonsolosluklara zarf içinde gönderilen "sarı toz" polisi alarma geçirdi. AFAD ekipleri, ABD, Almanya, Kanada ve Belçika Başkonsolosluklarında inceleme yapıyor. Sağlık Bakanlığı, 16 kişinin şüpheli maddeye maruz kaldığını ve bu kişilerin tedbir amaçlı kontrol altına alındığını açıkladı.

ABD, Almanya, Kanada ve Belçika Başkonsolosluklarına içinde sarı renkli toz bulunan zarf yollandı. Başkonsolosluk görevlilerin durumu bildirmesi üzerine polis alarma geçti. İlk olarak Levent'te bir iş merkezinin 16. katında bulunan Kanada Başkonsolosluğu'na gelen AFAD görevlileri özel kıyafetle içeri girerek inceleme başlattı. Aynı ihbarların Almanya ve Belçika Başkonsolosluklarına da gelmesi üzerine buralara da ekipler gönderildi. Başkonsolosluklarda inceleme sürüyor.

Başkonsolosluk görevlileri sabah geldiklerinde gördükleri zarfı açtı. Zarfın içinden sarı renkli toz çıktı. Bunun üzerine durum polis bildirildi.

Başkonsolosluğa gelen olay yeri inceleme ekipleri, bomba uzmanları ile sağlıkekiplerine haber verdi. Alarma geçen AFAD ekipleri de başkonsolosluğa geldi. Özel elbiselerini giyen AFAD ekipleri zarfı incelemek üzere içeriye girdi.

1 kişi doğrudan, 6 kişi ise dolaylı olarak maddeye maruz kaldı

Kanada Başkonsolosluğu'nda zarf içindeki sarı tozla ilgili incelemesini sürdüren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kanada'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda açılan bir zarfın içinden sarı renkte toz maddesi çıkması üzerine AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyoloji ve Nükleer (KBRN) ekipleri hızla olaya müdahale etti. KBRN ilk müdahale ekiplerinin olay yerine intikali sırasında, AFAD Merkez KBRN Ekibi koordinasyonu sağlayarak konsolosluk yetkililerine alınması gereken ilk tedbirler hakkında bilgi verdi. Olay yerine ulaşan İstanbul İl AFAD KBRN ekipleri, şüpheli zarfı prosedürlerine uygun olarak gerekli işlemlere tabi tuttu"

‘Alan ve kişi dekontaminasyon işlemleri devam ediyor’

"Zarfın açıldığı odanın havalandırma sistemi kapatılarak maddeyle temasa geçmiş olabilecek kişilerin kattan ayrılmamaları sağlandı; çapraz kontaminasyon engellendi. Başkonsolosluktan alınan bilgiye göre; zarfı açan 1 kişi doğrudan, aynı ortamda bulunan 6 kişi ise dolaylı olarak maddeye maruz kaldı. Olay yerine ulaşan KBRN İlk Müdahale Ekipleri numune alma işlemini tamamladı; alan ve kişi dekontaminasyon işlemleri ise devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı: 16 kişi maddeye maruz kaldı

Sağlık Bakanlığı, konsolosluklarda 16 kişinin şüpheli 'sarı toz'a maruz kaldığını açıklayarak, bu kişilerin tedbir amaçlı olarak kontrol altına alındığını vurguladı.