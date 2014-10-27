Macaristan Başkonsolosluğu'nda da 'sarı toz' alarmı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta başkonsolosluklara zarf içinde gönderilen 'sarı toz' büyük panik yaratmıştı. İstanbul Valiliği bugün de MacaristanBaşkonsolosluğuna içinde 'sarı toz' bulunan zarf gönderildiğini açıkladı. Başkonsolosluğa AFAD ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği bugün yaptığı açıklamada Macaristan Başkonsolosluğu'ndan bir ihbar aldıklarını açıkladı. Açıklamaya göre konsolosluk görevlileri bugün başlayan mesaiyle birlikte zarfları açtığı sırada içinde 'sarı toz' bulunan bir zarf olduğu görerek ihbarda bulundu.

Valilikten açıklama

"Bilindiği üzere 24 Ekim 2014 Cuma günü ilimizdeki bazı Başkonsolosluklara zarf içinden şüpheli toz gönderilmiş ve olayın haber alınması üzerine İstanbul AFAD KBRN Ekibi ve ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.

Bugün Macaristan Başkonsolosluğundan da aynı olayla ilgili bir ihbar alınmış ve toza bulaşan personel ve mekanın dekontaminasyonu için ilgili birimlerimiz olay mahalline sevk edilmişleridir.

Bahse konu ihbarda, 2 gündür Başkonsoloslukta personel bulunmadığı, bugün mesai başlangıcı ile birlikte gelen zarfları açtıkları anda bir zarfın içinden dökülen sarı tozla karşılaşıldığı beyan edilmiş olup bugünkü şüpheli zarfında 24 Ekim Cuma günü diğer Başkonsolosluklara gönderilen zarflarla aynı anda gönderildiği değerlendirilmektedir."

Sağlık Bakanı'ndan açıklama



İstanbul'da başta ABD olmak üzere yabancı konsolosluklara gönderilen sarı tozlarla ilk açıklamayı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre Müezzinoğlu, "Tozlar üzerinde 4 ana başlıkta araştırma yaptık. Şarbon, veba ve botalismus virüsüne rastlanmadı. Tularemi konusundaki laboratuvar tetkiklerimiz devam ediyor. O da çıkmazsa zararsız toz işlemi yapılacak" dedi.



Müezzinoğlu, konsolosluklara gönderilen toz üzerinde araştırmanın son aşamaya geldiğini anlattı. Sarı tozda 4 virüs araştırdıklarını belirten Müezzinoğlu, "Şarbon, veba ve sindirim sistemini bozan, çok zehirli ve öldürücü bir virüs olan Botalismus konusunu öncelikli olarak araştırdık. Bu üç virüse rastlanmadı. Son olarak da Tularemi virüsü konusu üzerinde duruyoruz. Bu da çıkmazsa zararsız toz olarak değerlendireceğiz. Bunun da sonucunu gün içinde alırız" dedi.



Tularemi halk arasında tavşan ateşi ya da avcı hastalığı olarak biliniyor.