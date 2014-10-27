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Sağlık Bakanlığı'ndan 'sarı toz' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, konsolosluklara gönderilen şüpheli tozlarla ilgili açıklama yaptı

27 Ekim 2014 14:28

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da konsolosluklara gönderilen "sarı toz" hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şüpheli toz materyalde yapılan ilk incelemelerde; (Şarbon)Bacillusanthracis, (Veba) Yersiniapestis, (Tularemi) Francisella tularensis, (Risin) Ricinuscommunis toksin ve Botilinum toksini (Besin zehirlenmesi) araştırılması yapılmış ve herhangi bir Biyolojik Harp Maddesine (BHM) rastlanmamıştır" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“24 Ekim 2014 tarihinde İstanbul'da Kanada, ABD, Fransa, Almanya ve Belçika Büyükelçilik ve Konsolosluklarına postayla gönderilen şüpheli toz materyal biyolojik açıdan incelemeye alınmıştır.

Şüpheli toz materyalde yapılan ilk incelemelerde; (Şarbon)Bacillusanthracis, (Veba) Yersiniapestis, (Tularemi) Francisella tularensis, (Risin) Ricinuscommunis toksin ve Botilinum toksini (Besin zehirlenmesi) araştırılması yapılmış ve herhangi bir Biyolojik Harp Maddesine (BHM) rastlanmamıştır.

Ancak diğer olası Biyolojik harp maddeleri ve şarbon sporlarına yönelik ileri biyolojik tetkikler ve kimyasal analiz sonuçları bugün geç saatlerde tamamlanarak tekrar kamuoyu ile paylaşılacaktır. “

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