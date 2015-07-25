Başbakanlık'tan sınır ötesi operasyon açıklaması

Başbakanlık Koordinasyon Merkezi, TSK’ya ait uçaklar tarafından Kuzey Irak’ta bulunana PKK mevzilerine ve Suriye’de bulunan IŞİD mevzilerine yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ''İcra edilen hava harekâtında Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kullandığı Zap, Metina, Gara, Avaşin-Basyan, Sinath Haftanin, Hakurk ve Kandil’deki sığınak, barınak, depo, lojistik nokta ve barınma alanları ile mağaralar, modern ve klasik mühimmat ile vurulmuştur.Ayrıca, icra edilen hava harekâtı ile eşzamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyindeki DAEŞ terör örgütüne ait hedefler ve Irak’ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne ait hedefler ateş altına alınmıştır'' denildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu PKK ve IŞİD’e yönelik operasyonu Çankaya köşkünden takip etti. Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen kritik güvenlik zirvesine Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Başbakanlık Başmüşaviri Hatem Ete, Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanı Kemal Ökem ile Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve Başbakanlık Basın Başdanışmanı Osman Sert’in katıldı.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren toplantıda, terör örgütleri DAEŞ ve PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyon değerlendirildi.

Başbakanlık'tan açıklama

Özel Güvenlik Toplantısı'nın ardından Başbakanlık'tan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için başlatılan operasyonlar devam etmektedir.

23 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı’nda alınan kararlar çerçevesinde yürütülen operasyonlarda gelinen durum ve bundan sonraki süreç 25 Temmuz günü saat 02:20’de Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun başkanlığında tekrarlanan Güvenlik Toplantısı’nda ele alınmıştır.

Toplantıda operasyonları yürütmekte olan birimler Sayın Başbakanımıza gelinen aşama ve sürecin bundan sonraki safahatına ilişkin brifing vermiştir. Terörle mücadelede alınacak ilave tedbirler kararlaştırılmış, ilgili kurumlara gerekli talimatlar verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini, güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlarının huzur ve emniyetini tehdit eden DAEŞ, PKK ve DHKP-C terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurtiçi ve sınır ötesi olarak sürdürülmektedir.

Gece boyu devam eden ve Türk Hava Kuvvetleri tarafından Suriye’deki DAEŞ terör örgütü ile Kuzey Irak’taki PKK terör örgütü hedeflerine dönük icra edilen harekât Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli imkân ve kabiliyetleri ile gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede 24 Temmuz 2015 tarihinde Suriye’nin kuzeyindeki DAEŞ terör örgütü ile Irak’ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne ait hedefler etkili olarak vurulmuştur.

İcra edilen hava harekâtında Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kullandığı Zap, Metina, Gara, Avaşin-Basyan, Sinath Haftanin, Hakurk ve Kandil’deki sığınak, barınak, depo, lojistik nokta ve barınma alanları ile mağaralar, modern ve klasik mühimmat ile vurulmuştur.

Ayrıca, icra edilen hava harekâtı ile eşzamanlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ateş destek vasıtaları ile Suriye’nin kuzeyindeki DAEŞ terör örgütüne ait hedefler ve Irak’ın kuzeyindeki PKK terör örgütüne ait hedefler ateş altına alınmıştır.

Uluslararası hukuk çerçevesinde milli egemenliğimizi korumaya dönük meşru adımlarımıza ilişkin olarak sınır ötesi harekâtla ilgili başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile dost ve müttefik ülkeler nezdinde Dışişleri Bakanlığımız aracılığı ile gerekli girişimler ve bilgilendirmeler yapılmıştır.

Operasyon yurtiçinde de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülmektedir.

22 İlde operasyon: 320 gözaltı

Devam eden soruşturmalar çerçevesinde; 24 Temmuz 2015 tarihi itibariyle DAEŞ terör örgütü, PKK terör örgütü ve iltisaklı yapılanmalar ile diğer marjinal sol örgütlere karşı yapılan çalışmalarda, terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda kamu düzenini tehdit eden faaliyetlerde bulunan, vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize karşı silahlı eylem gerçekleştiren ve eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen çok sayıda kişiye yönelik eşzamanlı olarak 22 ilde operasyon yapılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar terör örgütlerine mensup toplam 320 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar hakkında adli süreç devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkânları ve kurumları ile milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek için her türlü adımı atmakta kararlıdır.

Yurtiçi ve yurtdışından kaynaklanan terör tehditlerine yönelik mücadele ayrım yapılmaksızın sürecektir.

Operasyonun safahatına ilişkin bilgilendirmeler devam edecektir.''