Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Türkiye’de Terör örgütü olarak daha çok PKK’yı biliyoruz" dedi.

Bir televizyon kanalında konuşan Arınç şunları kaydetti:

Son günlerdeki üzüntülerimiz çok fazla. Öncelikle Suruç'ta 32 canımız vefat etti, ağır yaralılar, hayatta kalanlar var. Anneler, evlatlar, genç kızlar, üniversite öğrencileri var. Bu büyük bir acı. 32 masum insanın alçakça katledilmesi büyük bir acı.

Türkiye’de Terör örgütü olarak daha çok PKK’yı biliyoruz. İktidara tek başımıza ulaşamamamız bizi üzebilir. Ama halkın takdirine saygı göstereceğiz. Bu hükümeti kurmamız lazım. Milletvekili olmamama rağmen hala Başbakan Yardımcısıyım. Bu beni rahatsız etmiyor da değil. Bir hükümet kurulmalı ve ben de arkadaşıma görevimi devretmeliyim. Ben şahsi düşüncemi ifade ediyorum.