Başbakanlık, MİT TIR'ları davasına müdahil oldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen ve gizlilik kararı verilen "Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulması"na ilişkin davaya Başbakanlığın müdahil olduğu öğrenildi.

Radikal'in haberine göre, "Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulması"na ilişkin davanın beşinci duruşması, Yargıtay Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, eski savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca, jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmaya, sanıkların eşleri ve çocukları da alındı.

Başbakanlık'tan müdahillik talebi

Duruşmada, Başbakanlığın davaya müdahillik talebinde bulunduğu, talebin mahkeme heyetince kabul edildiği öğrenildi. Ayrıca, tahliye talepleri reddedilerek, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Usul itirazlarının da görüşüldüğü duruşmaya, 14 Nisan'da devam edilecek.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Heyeti, davanın ilk duruşmasında, "Davanın mahiyeti itibarıyla kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kılması nedeniyle bu aşamada sanıkların savunmasının alınması sırasında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 182/2. maddesi gereğince duruşmanın kapalı yapılması"na oy birliğiyle karar vermişti.