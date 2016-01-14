MİT TIR'larını durduran 5 savcı meslekten ihraç edildi

MİT TIR'larının durdurulması ve aranmasında görev alan cumhuriyet savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca, Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcıklıoğlu, HSYK 2. Dairesince meslekten ihraç edildi.

Haklarındaki soruşturma tamamlanan savcıların durumunu görüşen Daire, "mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte" eylemlerde bulundukları gerekçesiyle Bağrıyanık, Karaca, Takçı, Şişman ve Kavalcıklıoğlu'nun meslekten ihraç edilmelerine karar verdi.

Savcılar, ihraç kararına karşı Daireye yeniden inceleme talebinde bulunabilecek, talebin reddedilmesi durumunda yapılacak itiraz ise HSYK Genel Kurulunca karara bağlanacak.

HSYK 2. Dairesi, daha önce haklarında inceleme başlatılan savcıların görevde kalmalarının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği gerekçesiyle tedbiren görevden uzaklaştırılmalarını kararlaştırmıştı.