MİT TIR'ları davasında tahliye talepleri reddedildi

MİT'e ait TIR'ların durdurulmasına ilişkin görülen davanın dördüncü duruşması sona erdi. 3 Mart’a ertelenen davada tahliye talepleri reddedildi.

CİHAN'da yer alan habere göre MİT TIR’ları ile ilgili, Adana eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Adana eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca’nın yargılandığı davanın dördüncü duruşması sona erdi. 3 Mart’a ertelenen davada, albay ve savcıların tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde görülen ve kapalı yapılan dördüncü duruşmaya Adana eski Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, Adana eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay, savcılar Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Ahmet Karaca katıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil duruşmaya katılmadı. Duruşmayı kıdemli üye Muhsin Şentürk yönetti. Davanın öğleden önceki bölümünde sanık avukatları Yargıda Birlik Derneği üyesi oldukları gerekçesi ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi üyeleri Hakan Yüksel ve Ahmet Ömeroğlu’nu reddini talep etti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi üyelerin reddi taleplerini reddetti.

Davanın dördüncü duruşmasında avukatlar usule yönelik itirazlar ve tahliye talebinde bulundu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Duruşma 3 Mart’a ertelendi.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş, Başsavcılık da dosyayı, ‘ilk derece mahkemesi’ sıfatıyla yargılamayı yapacak Yargıtay 16. Ceza Dairesine iletmişti.

1 Ocak 2014 yılında Hatay’ın Kırıkhan ve 19 Ocak 2014′te Adana’nın Ceyhan ilçesinde MİT’e ait araçların durdurularak aranması sebebiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek ve açıklamak” suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Bağrıyanık, Çokay, Takçı, Şişman ile Karaca hakkında hazırlanan iddianamede, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “devletin güvenliğine ve siyasal faaliyetlerine ilişkin bilgileri temin edip ifşa etmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

8 Mayıs’ta tutuklanan savcılar Bağrıyanık, Şişman, Takçı ve Karaca, Adana F Tipi Cezaevinden nakledildikleri Sincan F Tipi Cezaevinde, Kurmay Albay Çokay ise Ankara’daki askeri cezaevinde tutuklu bulunuyor.