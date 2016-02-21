MİT TIR'ları soruşturmasında gözaltına alınan 2 avukat tutuklandı

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 avukat, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Avukatlara, "FETÖ/PDY örgütü" ile bağlantılarının olup olmadığı ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'dan aldıkları iddia edilen ev ile ilgili sorular yöneltildiği öğrenildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen avukatlar Bekir Mustafa Yılmaz ve Atilla Tarık Çiçekçi'nin hâkimlikteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği, şüpheli avukatlar Yılmaz ve Çiçekçi'nin için verilen karar şöyle: "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek.”

Sorulan sorular

Şüpheli avukatlardan Çiçekçi'ye ifadesi alınırken, FETÖ/PDY bağlantısının olup olmadığı, örgütün lideri Fethullah Gülen'den talimat alıp almadığı ve diğer şüpheli avukat Yılmaz ile arasındaki para trafiğine ilişkin sorular sorulduğu öğrenildi. Diğer şüpheli avukat Yılmaz'a ise Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın

Yönetmeni Can Dündar'dan aldığı iddia edilen ev ile ilgili kimseden talimat alıp almadığı, Dündar'ın Cumhuriyet gazetesinde MİT TIR'larına ait görüntüleri yayınlama karşılığında evi alıp almadığı, söz konusu evin bedelini resmi kayıtlarda görülen bedelden düşük gösterip göstermediği ve diğer şüpheli avukat Yılmaz ile arasındaki para trafiği ve söz konusu evi diğer şüpheli avukat Sönmez Ahi ile beraber alıp almadıklarına ilişkin sorular yöneltildi.

Bu arada, aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yakalanan şüpheli avukat Sönmez Ahi'nin işlemleri sürüyor. Ahi, MİT tırlarını durduğu gerekçesiyle tutuklanan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını yapıyordu. Diğer şüpheli avukat Faruk Öksüz'ü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Dündar'ın evini fahiş fiyata satın aldıkları iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Dündar ile tırları durdurduğu gerekçesiyle tutuklanan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının irtibatını tespit etmesi üzerine, Celepoğlu'nun avukatının da aralarında bulunduğu 4 avukat hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Sulh ceza hâkimliğince alınan karar doğrultusunda şüpheli avukatların ofisleri aranmış, şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılmıştı. Savcılığın tespitlerine göre, şüpheli

Avukatlardan birinin, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ait olduğu iddia edilen bir evi, MİT tırlarına ait görüntüleri yayınlaması karşılığında fahiş fiyatla satın aldığı ve mülkün ofise çevrildiği iddia edildi.

Ayrıca söz konusu evi Can Dündar'dan şüpheli avukatlardan Bekir Mustafa Yılmaz ile Sönmez Ahi'nin beraber aldıkları öne sürüldü. Savcılık, "Söz konusu satışın şüpheli bulunduğu, Cumhuriyet gazetesinin TIR manşeti ile ilintili olduğu ve "FETÖ/PDY örgütünün bu satış işlemini gerçekleştirdiği" iddialarını araştırıyor.