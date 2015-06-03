'MİT tırları' uluslararası gündemde



Birleşmiş Milletler (BM), Cumhuriyet gazetesinin yayınladığı, MİT tırlarıyla mühimmat taşındığına ilişkin görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye sorununda BM'nin genel tavrının belli olduğunu, barış odaklı çözümden yana olduklarını belirtti. BM sözcüsü, "Genel Sekreter'in Suriye sorununda temel prensibi belli. BM'nin tavrı, Suriye'de sorunun çözümü için barış odaklı hareket edilmesini desteklemekte. BM, hangi taraf olursa olsun herhangi şekilde burada (Suriye'de) savaşan guruplara silah gönderilmesine taraf değildir" diye konuştu.

BM'nin Suriye krizinin başlangıcından beri daima politik çözüm arayışında olduğunu anımsatan Sözcü Dujarric, MİT TIR'ları ile ilgili Türk yetkililerin BM ve BM Genel Sekreteri'ne hiçbir bilgi vermediğini dile getirdi.

Can Dündar'a dayanışma mesajı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MİT tırlarıyla ilgili haberi yayımlayan Cumhuriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a yönelik açıklamalarını eleştirdi. RSF Doğu Avrupa ve Orta Asya Bürosu temsilcisi Johann Bihr, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı medyayı tehdit etmeye, yargıya da müdahale etmeye son vermeye çağırıyoruz. İstanbul Savcılığı da söz konusu takibatları bir kenara bırakmalıdır" dedi.

Bihr açıklamasında, Ankara'nın Suriye politikasının Türkiye kamuoyunu meşgul eden en önemli konulardan biri olduğunu hatırlatarak, bu nedenle toplumun da, kendi hükümetlerinin silah teslimatı yapıp yapmadığını, yaptıysa kime teslim yapıldığını bilmeye hakkı olduğunu belirtti. Bihr, 'Eğer yürütme sıkışmış durumdaysa, bunun suçlusu bilgi verme sorumluluğunu yerine getirmekten başka bir şey yapmayan Cumhuriyet gazetesi değildir" dedi. Açıklamada Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün Can Dündar ile tam bir dayanışma içinde olduğunun altı çizildi.