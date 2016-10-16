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Başbakanlık kaynakları: ABD'yi Şii güçleri konusunda uyardık; Musul'da Türk askeri yok

Yetkililer gerçek operasyonun henüz başlamadığını belirtti

16 Ekim 2016 10:30

Musul'un doğusunda konuşlanan ABD ordusuna bağlı topçu birliklerinin kentin çevresinde bulunan IŞİD hedeflerini vurmasının ardından, CNN Türk'ün Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin ABD'yi, "Şii güçler bölgeye giderse mezhep savaşları başlar" diyerek uyardığı, ABD'nin de bu uyarıyı dikkate aldığı ve Musul operasyonunda Şii güçlerin yer almadığı belirtildi. Öte yandan operasyonda şu an Türk güçlerinin yer almadığı bildirildi. 

CNN Türk'ün haberine göre, Başbakanlık kaynakları, Türkiye'nin ABD'ye Musul operasyonu konusunda uyarılarda bulunduğunu açıkladı.

Haberde Türkiye'nin ABD'ye, Şii güçleri bölgeye giderse yüz yıllık mezhep savaşlarının başlayacağını uyarısının, ABD tarafından dikkate alındığını ve Musul operasyonunda Şii güçlerin yer almadığı belirtildi.

Ayrıca operasyonun şu an ki aşamasında Türk güçlerinin henüz devreye girmediği belirtildi.

Operasyonun ikinci aşamasındayız

Konuya ilişkin NTV'ye bilgi veren yetkililer de Musul operasyonunun üç aşamadan oluştuğunu söz konusu hareketliliğin operasyonun ikinci kısmını oluşturduğunu ancak gerçek operasyonun henüz başlamadığını belirtti. Yetkililer bu aşamada Musul'un çevresinin sarılarak IŞİD'in baskı altına alınacağını, yığınağın artırılarak çemberin daraltılacağını, operasyondahava kuvvetleri ve topçu atışlarından yararlanılacağını ancak son aşama olan zırhlı araç ve piyade hareketinin henüz başlamayacağını ifade etti.

Hulusi Akar Musul operasyonu için ABD'ye gitti

Operasyona ilişkin hazırlıklar sürerken kimlerin katılacağı, operasyonda hangi birliklerin yer alacağı tartışılıyordu. Türkiye'nin Başika'da eğittiği Ninova Muhafızları güçlerinin de harekata katılacağı dün duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından,koalisyon ülkeleri genelkurmay başkanları toplantısına katılmak için Orgeneral Hulusi Akar da ABD'ye gitmişti. Harekatın eli kulağında olduğu ve birkaç gün içinde başlayacağı da kesinleşmişti. Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Musul yakınlarına gelmesi de kara harekatının başlayacağının işareti olarak yorumlanmıştı.

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