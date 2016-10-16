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Dünya

Irak Başbakanı: Türk güçlerinin Musul’u kurtarma operasyonuna katılmasına izin vermeyeceğiz

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler Başika'daki, Türk varlığı nedeniyle gerilmişti

16 Ekim 2016 04:12

ABD öncülüğündeki birliklerin Musul'da yığınağı arttırmak ve çemberi daraltmak başlattığı operasyona ilişkin olarak Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den açıklama geldi.Irak Başbakanı Haydar el-İbadi "Irak hükümetinin Türk güçlerinin Musul’u kurtarma operasyonuna katılmasına izin vermeyeceğini" söyledi.

Başika'daki Türk varlığı nedeniyle başlayan gerilimde Irak parlamentosu Türk askerlerini "işgalci güç" olarak tanımlamış, bunun üzerine Cumhurbaşka Tayyip Erdoğan, İbadi'ye yönelik "Sen benim kalitemde değilsin, haddini bil; Musul'da bildiğimizi okuyacağız!" ifadelerini kullanmıştı. 

İbadi, Erdoğan'a yanıt verdiği konuşmasında 15 Temmuz'da Erdoğan'ın CNN Türk canlı yayınına Facetime adlı görüntülü konuşma uygulamasını kullanarak bağlanmasına atıfta bulunarak "Topraklarımızı insanımızın kararlılığı ile kurtaracağız, görüntülü çağrılarla değil!" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Erdoğan ise İbadi'yi "üst akıldan talimat almak"la suçlamıştı.

 

İbadi'nin açıklaması

 

DHA'da yer alan habere göre, Musul'daki IŞİD hedeflerine ABD ve Fransa uçaklarının havadan, ABD topçusunun da karadan vurmaya başlamasının ardından Irak Başbakanı Haydar el-İbadi bir açıklama yaptı.

Doğan haber Ajansı'nın haberine göre, İbadi, "Irak hükümeti, Türk güçlerinin Musul’u kurtarma operasyonuna katılmasına izin vermeyecektir" dedi.

Öte yandan bombalamanın başladığı dakikalarda Irak Başbakanlık Basın Ofisinin yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Haydar el-İbadi, Şii milis liderleriyle Bağdat'ta, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu görüştü. Açıklamaya göre İbadi, Şii milis gücü Haşdi Şabi liderleriyle Bağdat'taki ofisinde bir araya gelerek, Kerkük'e bağlı Havice ilçesi ve ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu hazırlıklarını ele aldı. 

 

Türkiye: 'Şimdilik' yokuz

 

CNN Türk'ün haberine göre, Başbakanlık kaynaklarından, operasyonda "şimdilik Türk güçlerinin" yer almadığı bildirildi ve "Mezhep savaşı uyarımızı ABD ciddiye aldı. Operasyonda Şii güçler yok" açıklaması yapıldı.

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