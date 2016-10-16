Musul'da bugüne kadar neler yaşandı?

Irak televizyonları Musul'un, Erbil iline sınır olan Gökceli kolundan, terör örgütü IŞİD'in elinde olan Musul'u kurtarma operasyonlarının başladığını bildirdi. Topçu atışının yanı sıra, ABD ve Fransa'ya ait savaş uçakları IŞİD'i mevzilerini bombalıyor. Peki örgütün Musul'u ele geçirdiği 10 Haziran 2014'ten bugüne nasıl gelindi, IŞİD'le mücadelede neler yaşandı?

İşte CNN Türk'ün derlemesiyle Musul'da şimdiye dek yaşananlar...

Tarih Aralık 2013... Dünya onların ismini, ilk kez o eylemle duydu. IŞİD, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında Sünni aşiretlerin kontrolündeki Felluce'yi ele geçirdi. Örgütün burada bazı Sünni aşiretlerden destek görmesi, dönemin Şii Başbakanı Nuri el Maliki ile Sünni gruplar arasındaki çekişmenin doruk noktasıydı. Ancak ABD başta olmak üzere uluslararası güçler sessiz kaldı. Obama yönetimi, Irak'ta Şii-Sünni çekişmesini engelleyecek siyasi reformu öne sürerek harekete geçmedi, IŞİD, o 6 ay, Bağdat'a çok kısa bir mesafede konuşlanma olanağı buldu.

Haziran ayı geldiğinde bölge haritasını değiştirecek taarruz geldi. Suriye'deki kalesi Rakka'dan harekete geçen terör örgütü, 10 Haziran'da Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u işgal etti. Irak askerleri çatışmaya girmeden kenti terk etti.



10 Haziran 2014: IŞİD Musul'u ele geçirdi

İşgalden bir gün sonra Türkiye hedefteydi. IŞİD militanları, Musul Başkonsolosluğunu basarak Başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil 49 personel ve ailesini, ayrıca da 32 TIR şoförünü rehin aldı. TIR şoförleri Temmuz'da, konsolosluk çalışanları ise 3,5 ay sonra serbest bırakıldı. IŞİD tarafından ele geçirilen konsololsluk binasıysa, neredeyse 2 yıl sonra, Nisan 2016'da Türkiye'nin onayı alınarak ABD jetleriyle imha edildi.

Bu esnada Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in memleketi Tikrit'i de ele geçiren IŞİD, Haziran sonunda Musul'da başka bir dönüm noktasına daha imza attı. IŞİD'in lideri Ebubekir el Bağdadi, hilafeti ilan etti. O noktadan itibaren örgüte yurtdışından militan akışı hız kazandı.

8 Ağustos 2014: ABD'den IŞİD'e ilk hava saldırısı

ABD yavaş yavaş devreye girdi. 7 Ağustos'ta önce Musul'un kuzeyinde Sincar'da Ezidileri kurtarmak için insani yardım operasyonu başlattı, bir gün sonra, yani Musul'un düşmesinden 2 ay sonra da jetleriyle IŞİD hedeflerini vurmaya başladı. ABD o günden itibaren örgüte her gün hava saldırısı gerçekleştirecekti. Eylül ayında Şii Haydar el Ebadi'nin başbakan seçilmesiyle IŞİD'le mücadeleye desteğini artıracak, bölgedeki rakibi İran'la örgüte karşı yer yer ortak operasyon bile yapacaktı.



17 Nisan 2015: Tikrit IŞİD'ten kurtarıldı

IŞİD, Batılı, Arap ve Japon rehineleri öldürerek, katliamlar yaparak göz dağı vermeye çalışırken, 17 Nisan 2015'te Musul operasyonuna giden yolda ilk büyük adım, Tikrit harekatıyla atıldı. ABD jetlerinin desteğiyle IŞİD, neredeyse 1 yıl elinde tuttuğu Saddam Hüseyin'in memleketinden çıkarıldı.



26 Haziran 2016: IŞİD, Felluce'den çıkarıldı

Şii milislerle destekli Irak ordusu bir ay sonra da, Sünni aşiretlerin kontorlündeki Anbar vilayetinde Ramadi'de zafere ulaştı. Komşu Felluce içinse bir yıl beklenecekti. 2016'nın 26 Haziran'ında, IŞİD Felluce'den çıkarıldı ve sıra artık 2 yıldır örgütün elindeki Musul'a geldi. Uzun hazırlıklar sonrası operasyon için düğmeye basıldı.