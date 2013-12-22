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Başbakan’ın yeni yardımcısı Fethullah Gülen’den özür bekliyor

Başbakan Yardımcılığı'na atanan Emrullah İşler'in, Twitter'dan attığı mesaj ile Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'den özür dilemesini istedi

26 Aralık 2013 18:08

Kabine revizyonuyla Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ’ın yerine Başbakan Yardımcılığı’na atanan Prof. Dr. Emrullah İşler’in, Twitter’daki hesabından sohbetlerinden birinde üstü kapalı olarak hükümet kurmaylarına “beddua” okuyan Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’e ağır eleştirilerde bulunarak özür beklediğini söylemesi dikkat çekti.

AKP Ankara Milletvekili Prof. Dr Emrullah İşler, son kabine değişikliğiyle, Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ’ın yerine Başbakan Yardımcılığı’na getirildi.

17 Aralık’ta başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürecinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gibi hükümetin önde gelen isimleri, kendilerine isim vermeden beddua Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen’i direkt olarak hedef almazken, Emrullah İşler’in Twitter hesabından, Gülen’e yönelik ağır eleştiriler yapması dikkat çekti.

İşler’in attığı ‘tweet’lerde geçen, “Unutmayalım bizler sadece bir savaş esnasında namaz kılmaya fırsat vermeyen düşmana beddua eden bir peygamberin ümmetiyiz” ve “Hocaefendi diğer insanlar gibi bir beşerdir, masum değildir. Yapılan beddua yakışmamış ve yanlış olmuştur. Özür dilemek büyüklüğün şanıdır”  ifadeleri dikkat çekiyor.

 

Hançer 'tweet'i silindi

 

Öte yandan, Emrullah İşler'in Başbakan Yardımcısı olarak atanmadan önce attığı "11 yılda onlarca kat büyüyen cemaatin maalesef örgüt tarafı küfranı nimette bulunarak başbakanı hançerlemiştir" 'tweet'inin silinmiş olması dikkat çekti.

İşler’in “beddua” tartışmalarıyla ilgili Fethullah Gülen hakkında attığı tweetler şöyle:

 

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