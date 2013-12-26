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Gülen'in bedduasıyla dalga geçen videolar Youtube'dan kaldırılıyor

Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'in 'hırsızı yakalayanın üzerine gidenlerin evlerine ateşler salsın' bedduasıyla ilgili espirili videolar youtube'dan kaldırıldı

26 Aralık 2013 11:35

Fethullah Gülen’in, yolsuzluk soruşturmasının ardından beddua ettiği sohbetle ilgili hazırlanan esprili videolar youtube'dan kaldırılacak.

Gülen’in “Allah hırsızı görmeden, hırsızı yakalayanın üzerine gidenlerin evlerine ateşler salsın” sözleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisine neden olurken, sosyal medyada da gündeme oturdu. Pek çok internet sitesinde Gülen’in açıklamalarının efektlerle ve esprilerle süslenmiş versiyonlarına yer verildi.

Mithat Yurdakul'un Milliyet'te yer alan haberine göre, espri konusu olan bu videolar cemaati harekete geçirdi. Edinilen bilgide, cemaate yakın basın yayın kuruluşları, Gülen ile dalga geçen videolardın kaldırılması için Youtube’a başvurdu. Youtube’a itirazlar “telif hakkı” gerekçesiyle yapıldı. İtirazları haklı bulan Youtube, pek çok videoyu yayından kaldırırken videoların yerine “Bu video, Samanyolu TV tarafından bulunulan bir telif hakkı talebi nedeniyle artık kullanılamıyor” ibaresi konuldu. 

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