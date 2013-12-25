Diyanet'ten 'beddua' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in üstü kapalı olarak başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet kanadına beddua etmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. "Bu konuda sustuğum, konuşmadığım doğrudur. Doğrusu bu konuda sevgili Peygamberimizin bu gibi hallerde 'Ya hayır konuşun ya da susun' prensibini uygulamayı şahsen tercih ediyorum'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Libya İslam İşleri ve Evkaf Bakanı Ali El Beşir Hamuda ve beraberindeki heyetle görüştüZiyarette bir gazetecinin ''Kamuoyunda son dönemde dini terimlerle de tartışılan bir konu var. Dini argümanların olduğu konuyla ilgili siz hep suskun kaldınız. Bu dönemdeki suskunluğunuzu kamu merak ediyor'' demesi üzerine Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ''Evet, sustuğum, konuşmadığım doğrudur. Doğrusu bu konuda sevgili Peygamberimizin bu gibi hallerde 'Ya hayır konuşun ya da susun' prensibini uygulamayı şahsen tercih ediyorum'' karşılığını verdi.

''Hem bir Müslüman olarak hem de ülkemizin yüce değerlerine hizmet eden bir müessesenin mensubu olarak ülkemizde olup bitenlerden, yapılan tartışmalarda son derece büyük bir üzüntü duyduğumu, kalben hüzün duyduğumu ifade etmek isterim'' diyen Görmez, şunları kaydetti:

''Çünkü olup bitenler, yapılan tartışmalar, az önce Libyalı sayın bakan ile konuşuyoruz, Libya'da ülkelerini yeniden imar etmekle uğraşan Ömer Muhtar'ın çocuklarını sevindirmiyor. Türkiye'de olup bitenler, yapılan nefret yüklü tartışmalar, öfke yüklü dualar, gönül coğrafyamıza, milletimize umudunu bağlamış mazlum milletlerin umudunu artırmıyor. Türkiye'de yapılan tartışmalar, olup bitenler, Afrika'da bize umut bağlamış gönlü yaslı, gözü yaşlı mazlumları sevindirmiyor.

Aynı şekilde Türkiye'de olup bitenler, yaptığımız tartışmalar, yanı başımızda Suriye'de varil bombalarıyla katledilen çocukların feryadını dindirmiyor. Onun için bu gibi hallerde ben herkesi kin, öfke ateşini söndürmeye davet ediyorum. Herkesin eline bir kova su alıp her türlü öfkeli tartışmayı söndürmesini istiyorum. Eğer eline kova almazsa bile İbrahim'in ateşini söndürmeye giden karınca misali avurtlarında öfke değil, su taşımasını istiyorum. Tabii ki hukuka intikal eden konularda da hakkın ve adaletin tecelli etmesini diliyorum.''