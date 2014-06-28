Başbakan'ın 'dalkavuk' dediği CNN muhabiri Ivan Watson'dan formalı gönderme

Gezi olaylarının yıldönümünde İstiklal Caddesi'nden yayın yaparken gözaltına alınan CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson Türkiye'den ayrılmadan önce sırtında ‘dalkavuk’ yazan Kasımpaşa forması ve Erdoğan atkısıyla poz verdiği ortaya çıktı.

Radikal’de yer alan habere göre, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson, Taksim Meydanı'nda kısa süreliğine gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Watson, o anlarda Twitter hesabından "Ben ve ekibim canlı yayının ortasında gözaltına alındık. Bir polis beni arkamdan itti" yazmıştı.

Güney Kore'ye atanan CNN International muhabiri Ivan Watson'ın İstanbul'dan ayrılmadan önce Kasımpaşa forması giyip 'Başban Erdoğan'lı atkılı fotoğrafla poz verdiği kareler ortaya çıktı. Watson'ın giydiği formanın arkasındaki dalkavuk yazısı da dikkat çekiyor. Watson'un bu mesajıyla Başbakan Erdoğan 'ın kendisine yönelttiği 'dalkavuk ve ajan' suçlamasına göndermede bulunduğu tahmin ediliyor.