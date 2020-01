CNN International: Türkiye haberlerimizin arkasındayız

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul muhabiri Ivan Watson’u “dalkavuk” olarak nitelendirdiği ve “ajan görevi icra ettiğini” söylediği CNN International, “Türkiye ile ilgili haberlerimizin net bir biçimde arkasındayız -ki bu haberler adil, somut verilere dayalı ve tarafsız olmuştur, olmaya devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

Başbakan Erdoğan bugünkü grup toplantısında, 31 Mayıs günü Gezi eylemleri sırasında canlı yayında gözaltına alınan CNN International muhabiri Ivan Watson'ı 'ajan olmakla' suçlamıştı.

Erdoğan'ın sözleri şöyleydi: "O CNN International'in dalkavuğu orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Geçen yıl 8 saat aralıksız yayın yaptı. Şimdi de suçüstü yakalandı. Bunlar görevli, bunlar ajan görevi icra ediyor."

Bu sözlerin ardından CNN International'ın halkla ilişkiler departmanı Radikal'e şu cümleyi iletti:

“Türkiye ile ilgili haberlerimizin net bir biçimde arkasındayız -ki bu haberler adil, somut verilere dayalı ve tarafsız olmuştur, olmaya devam etmektedir. (We stand unequivocally by our reporting from Turkey, which has been and continues to be fair, factual and impartial.)”