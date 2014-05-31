CNN muhabiri Taksim'de canlı yayında gözaltına alındı!

CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson, Taksim Meydanı’ndan katıldığı canlı yayın sırasında gözaltına alındı.

Ivan Watson, Twitter'dan "Ben ve ekibim canlı yayının ortasında gözaltına alındık. Bir polis beni arkamdan ittirdi" diye yazdı.

Ivan Watson ve ekibi yarım saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Watson Twitter hesabından, “Bir polis, gözaltına alınırken başka bir polis tarafından itildiğim için benden özür diledi. Başbakanlık’tan aldığım basın kartı bir polisi tatmin etmedi. Çok sayıda sahte basın kartının olduğunu söyledi” diye yazdı.