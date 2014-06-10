Erdoğan, 'dalkavuk ajan' dediği CNN muhabirine röportaj vermiş

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği için ülkeyi terk eden gazetecilerin sonuncusu, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde gözaltına alınan CNN muhabiri Ivan Watson oldu. Watson, 12 yıldır yaşadığı Türkiye’den ayrıldı. Başbakan, Watson için "ajan ve dalkavuk" demişti. Başbakan’ın suçlamasını ‘gülünç ve absürt’ olarak değerlendiren gazeteci, 12 yıldır Başbakan’la birçok kez röportaj yaptığını söyledi, “Casussam bu, Türkiye için ciddi bir güvenlik açığıdır.” dedi.

Taksim’de Gezi Parkı olaylarının yıldönümünü izlerken gözaltına alınan CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson, kendisine yönelik suçlamalara CNN’de katıldığı bir programda cevap verdi. Deneyimli gazeteci, Başbakan Erdoğan’ın “ajan ve dalkavuk” suçlaması için “gülünç ve absürt” yorumunu yaptı. CNN’de Brian Stelter’ın sunduğu “Reliable Sources” programına İstanbul’dan katılan Watson, 12 yıldır bizzat Türk hükümeti tarafından kendisine verilmiş sarı basın kartı taşıdığını bildirdi. Başbakan Erdoğan’la birçok kez bire bir röportajlar gerçekleştirdiğini, en son seçim kampanyası sırasında Erdoğan’a eşlik ettiğini kaydetti. Watson, “Başbakan ve çevresindekiler beni şahsen tanıyor. Kendisiyle röportaj yaptım. 2009 yılında özel uçağına bir televizyon ekibi ile birlikte davet edildim. Eğer gerçekten Başbakan Erdoğan’ın Türk Parlamentosu’nda haksız bir şekilde iddia ettiği gibi bir casussam, bu Türkiye için çok ciddi bir güvenlik açığıdır.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Today’s Zaman muhabiri Mahir Zeynalov ve Alman Der Spiegel muhabiri Hasnain Kazım, Başbakan’ın hedef göstermesi üzerine Türkiye’den ayrılmışlardı. Zeynalov, Başbakan’a Twitter üzerinden yaptığı eleştiriler üzerine sınır dışı edilmiş, ülkesi Azerbaycan’a gitmek zorunda kalmıştı. Der Spiegel de muhabirini, “Türkiye’de can güvenliği yok” gerekçesiyle ülkeden çekmişti.