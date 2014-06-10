T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan, 'dalkavuk ajan' dediği CNN muhabirine röportaj vermiş

Erdoğan'ın Gezi'nin yıldönümü sonrası hedef tahtasına oturttuğu CNN muhabiri Ivan Watson, 'Casussam bu, Türkiye için ciddi bir güvenlik açığıdır' dedi

10 Haziran 2014 09:54

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği için ülkeyi terk eden gazetecilerin sonuncusu, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde gözaltına alınan CNN muhabiri Ivan Watson oldu. Watson, 12 yıldır yaşadığı Türkiye’den ayrıldı. Başbakan, Watson için "ajan ve dalkavuk" demişti. Başbakan’ın suçlamasını ‘gülünç ve absürt’ olarak değerlendiren gazeteci, 12 yıldır Başbakan’la birçok kez röportaj yaptığını  söyledi, “Casussam bu, Türkiye için ciddi bir güvenlik açığıdır.” dedi.

Taksim’de Gezi Parkı olaylarının yıldönümünü izlerken gözaltına alınan CNN International İstanbul muhabiri Ivan Watson, kendisine yönelik suçlamalara CNN’de katıldığı bir programda cevap verdi. Deneyimli gazeteci, Başbakan Erdoğan’ın “ajan ve dalkavuk” suçlaması için “gülünç ve absürt” yorumunu yaptı. CNN’de Brian Stelter’ın sunduğu “Reliable Sources” programına İstanbul’dan katılan Watson, 12 yıldır bizzat Türk hükümeti tarafından kendisine verilmiş sarı basın kartı taşıdığını bildirdi. Başbakan Erdoğan’la birçok kez bire bir röportajlar gerçekleştirdiğini, en son seçim kampanyası sırasında Erdoğan’a eşlik ettiğini kaydetti. Watson, “Başbakan ve çevresindekiler beni şahsen tanıyor. Kendisiyle röportaj yaptım. 2009 yılında özel uçağına bir televizyon ekibi ile birlikte davet edildim. Eğer gerçekten Başbakan Erdoğan’ın Türk Parlamentosu’nda haksız bir şekilde iddia ettiği gibi bir casussam, bu Türkiye için çok ciddi bir güvenlik açığıdır.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Today’s Zaman muhabiri Mahir Zeynalov ve Alman Der Spiegel muhabiri Hasnain Kazım, Başbakan’ın hedef göstermesi üzerine Türkiye’den ayrılmışlardı. Zeynalov, Başbakan’a Twitter üzerinden yaptığı eleştiriler üzerine sınır dışı edilmiş, ülkesi Azerbaycan’a gitmek zorunda kalmıştı. Der Spiegel de muhabirini, “Türkiye’de can güvenliği yok” gerekçesiyle ülkeden çekmişti.

 

ETİKETLER

ivan watsoncnndalkavukajanröportaj vermişgezi yıldönümücasuslukbaşbakan erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24