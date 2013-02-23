Başbakan'dan 'İmralı' açıklaması

Başbakan Erdoğan, "BDP heyeti döndükten sonra aralarında neler geçmiş, ne gibi mesajlar alınmış veya verilmiş bunu daha sonra öğreneceğiz. Şu anda bu konuda bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah Emirliği'ne hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da toplantıya katıldı.

Bir gazetecinin, "Bugün İmralı'ya giden BDP heyetiyle ilgili olacak kamuoyunda şöyle bir beklenti var. Öcalan silah bırakın çağrısı yapacak. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonra İmralı'ya ziyaretler devam edecek mi, bundan sonra yeni bir heyet gidecek mi" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"İmralı'daki görüşme şu anda henüz bitmiş değil devam ediyor. İmralı'dan Öcalan bu BDP heyetine ne gibi telkinlerde bulunur. Ne söyler bunu tabii bizler BDP heyetinden dinlemedikten sonra bilemeyiz. BDP heyeti döndükten sonra aralarında neler geçmiş, ne gibi mesajlar alınmış veya verilmiş bunu daha sonra öğreneceğiz. Şu anda bu konuda bir şey söylemem mümkün değil. Ama bizim sürece ilişkin sürekli verdiğimiz mesaj nedir? Silahların bırakılmasıdır.

Silahların bırakılmasıyla birlikte ülkemizdeki bu örgüte, terör örgütüne mensup insanların özellikle ülkemizi terk etmeleridir. Ülkemizi terk etmelerine yönelik de bu konuda daha önce yaşanmış bazı talihsiz gelişmelerin yaşanmaması için de tedbirlerimizi alırız, dedik. Bunları söyledik. Temenni ederim ki, bu istikamette bu adımlar atılır. Bütün ülkeyi dolaşıyoruz. Halkın beklentileri istikametinde, refahın, huzurun beklentisi var her yerde... Bunu da böylece aklı selim sahibi her insanın elde etmesi yolunda taşın altına hep birlikte elimizi, vücudumuzu koymalıyız ve bu neticeyi almalıyız."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan iptal edilen köprü ve otoyolların işletilmesi projesiyle ilgili olarak, beklenen rakamın çok altında bir fiyatla karşılaşıldığı için iptal edildiğini belirtti. Erdoğan, gelir ortaklığı modeliyle köprü ve otoyolların belli bir oranının halka açılması üzerinde çalışma yapıldığını da söyledi.

'Köprü ve otoyolları halka açabiliriz'

Erdoğan konuşmasının devamında, "Rakamı küçük bulduğumuz için ihaleyi iptal ettik. Bir çok kurumun, kuruluşlar çok çok önemli. Beklediğimiz rakam çok çok fevkinde bir rakamdı. En üst düzeyde bir rakam vardı. Bir de onun altı ve en altta rakam vardı. En alttaki rakamı bile yakalayan olmadı. İlla blok satış olacak diye bir şey yok.Halka açmak gibi bir çalışma yaptırıyoruz.Belli bir oranını halka açmak gibi bir adımını da bu özelleştirmede atabiliriz."

İstanbul 1. ve 2. köprü ile bazı otoyolların 25 yıllığına özelleştirilmesi için düzenlenen ihalede en iyi teklifi 5.7 milyar dolarla Koç Holding AŞ-UEM Group Berhad-Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ Ortak Girişim Grubu vermişti.

Başbakan Erdoğan’ın bu miktarı az bulup iptal sinyali verdiği ihalenin kaderi dün Maliye Bakanlığı'nın iptal kararıyla belli oldu. Başbakan Erdoğan, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada, bazı özelleştirme ihalelerinde alınan tekliflerin yeterli olmadığını ve bunların iptal edilebileceğini belirtmişti.

'Merkel'in Türkiye ziyareti'

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde AB üyeliği ile ilgili olarak "Türkiye'nin üyeliğine şüphe ile yaklaşıyorum ama Ankara ile yeni fasılların açılmasından yanayım" demişti. Başbakan Erdoğan da bir soru üzerine, "Bu olumlu açıklamalar İrlanda'nın dönem başkanlığında karşılığını bulacaktır" dedi.

'Suriye'deki İç savaş'

Suriye’de 70 bine yakın insan öldü. Binlerce yaralı var.Bizim ülkemizde 250 bine yakın mülteci var. Bizim iki katımız Ürdün ve Lübnan’da var. Bütün bunlara rağmen biz Türkiye olarak işin birinci derecede zarar görebilecek kısmıyız. Biz bütün tedbirimizi aldık, alacağız. Rejime yönelik tavrımız olumsuzdur. Suriye halkının özgürlük mücadelesinde yanında olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. En azından AK Parti iktidarında devam edeceğiz. Bu konuda bazı muhalif sesler çıkmasına rağmen o seslerin nerede nasıl beyanlar verdiği ortadadır. Bizim o seslerden farkımız ortadadır.

'Demirtaş daha acemi'

Anketler hakkındaki bilgileri daha önce verdik. Son dönemlerde sürekli 50’nin üzerinde bir oranda partimiz istikametini devam ettiriyoruz. Demirtaş siyasetin daha acemisidir. Anketleri yaptırmayan bir siyasi partinin nereden nereye geldiğini görmesi mümkün değildir. Durumunun ne olduğunu anlamak istiyorsa Demirtaş durmasın anket yaptırsın. Çok çok önemlidir tavsiye ederim. İşi elinde silahı olanlara bırakmasın, eli kalem tutanlara bıraksın. Eli kalem tutanlarla halkın nabzını tutsun. Bizim de deneyimimiz onu gösteriyor.