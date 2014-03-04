'Hâkim Aydın Doğan davasında beraat vermiş, Yargıtay'ı takibe al'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı internette yayımlandı. İki telefon görüşmesinin birleştirildiği kayda göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu’na muhalefetten Aydın Doğan aleyhine açılan davayı takip eden Başbakan Erdoğan, davanın nasıl beraatle sonuçlandığını sorguluyor. Ergin, Başbakan’a yanıt olarak davanın hâkimi Abuzer Kara’nın “Alevi olduğunu” söylüyor. Kaydın devamında, dava sürecinin Yargıtay’da nasıl seyredeceği görüşülüyor ve Başbakan, dönemin Adalet Bakanı'ndan "işi yakın takibe almasını” istiyor. Ergin, “Ceza Genel Kurulu Başkanı arkadaşımızla da Bakanlar Kurulu öncesi sonrası bir görüşme yaparım, gerekli hassasiyetleri de sağlarız” ifadesini kullanıyor.

Youtube’da “BAŞ ÇALAN” adlı hesaptan dolaşıma sokulan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tekirdağ mitinginde duyurduğu söz konusu kaydın diğer dinlemelerden önemli bir farkı, yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında mahkeme kararıyla alınan dinleme izinlerine dayandırılmama ihtimali. Başbakan ile dönemin Adalet Bakanı arasında yapılan telefon konuşmasının, hükümet üyelerinin soruşturulması ve takibe alınması özel bir prosedüre tabi olması nedeniyle yasa dışı yöntemlerle yapılmış olması ciddi bir ihtimal olarak öne çıkıyor. Bu olasılıklara rağmen Cumhuriyet, Sol ve Sözcü gibi bazı gazetelerde haberleştirilen kayıtta yer alan iki görüşmenin özeti şöyle:

İlk görüşmede, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşen Başbakan, Aydın Doğan’a açılan bir davanın duruşmasının “Salı günü olabileceğini” söylüyor. Kayda göre “SPK’daki bağlantıların dikkate alınmasını” söyleyen Başbakan, Ergin’den davayı “yakın takibe almasını” istiyor ve “İhmale uğramasın, yazık olur” diyor.

‘Mahkemenin hâkimi Alevi’

İkinci görüşmede, Erdoğan, Ergin’e “Geçenler Bakanlar Kurulu’na da getirdin” diyerek hatırlattığı ilgili davanın beraatle sonuçlanmasına ilişkin olarak “Bak dava görüldü, yani kararı verdi adam” diyor. Ergin, yanıt olarak “Mahkemenin hâkiminin Alevi olduğu yönünde bir bilgi de vardı” ifadesini kullanıyor. Başbakan, Ergin'e yanıt olarak, "Tamam ama işte adam 2 Temmuz'da kararı verdi. Ve tek, tek Abuzer Kara" diyor. Erdoğan, görüşmenin devamında beraat kararı nedeniyle "SPK'nın şok olduğunu" öne sürüyor.

‘Bu iş Yargıtay’da sökmez efendim’

Konuşmanın devamında “dosyanın Yargıtay Genel Kurulu’na gideceğini” söyleyen Sadullah Ergin, Başbakan’ın “Oradaki durum ne olacak” sorusunu “Sorun olmaz orada. Şimdi bireysel bir hâkimde çalışır da efendim, Genel Kurul dediğimiz kalabalık bir yapıdır, orada bu iş sökmez efendim” yanıtını veriyor.

‘SPK kesinlikle mahkûmiyet diyor’

“SPK'nın bu konudaki şeyi bayağı hassas, kesinlikle diyor bunların mahkûm olması lazım” diyen Erdoğan, Ergin’den tekrar “işi yakın takibe almasını” istiyor.

Erdoğan’a Yargıtay’ın son düzenlemelerden sonraki yapılanması hakkında bilgi veren Sadullah Ergin, davaya ilişkin olarak "Ceza Genel Kurulu Başkanı arkadaşımızla da Pazartesi, Salı Bakanlar Kurulu öncesi sonrası bir görüşme yaparım gerekli hassasiyetleri de sağlarız” diyor.

Davadan beraat etmişti

Hürriyet ve Doğan Gazetecilik SPK'nin suç duyurusu üzerine yurt dışındaki off-shore şirketleri üzerinden gerçekleştirerek Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etiiği iddiasıyla açılan davada beraat etmişti. Beraat karrını ise İstanbul 7. Asliye Mahkemesi hâkimi Abuzer Kaya vermişti.