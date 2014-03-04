Doğan Holding'den tape açıklaması: İnanmak istemiyoruz, yargı sürecine açık müdahale

Doğan Holding, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Doğan Holding yöneticilerinin Sermaye Piyasası Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada beraat etmeleri üzerine Yargıtay sürecini takibe alması yolunda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e talimat verdiğine ilişkin iddiayı içeren ses kaydı üzerine bir açıklama yaptı. "İnanmak istemiyoruz" denilen açıklamada, ses kaydınrın gerçeği yansıtması durumunda buun yargı sürecine açık bir müdahale anlamına geleceğinin altı çizildi. Açıklamada, "bağımsız" olması gereken Sermaye Piyasası Kurulu'nun, ses kaydında Başbakan tarafından dile getirilen "SPK beraat üzerine şok oldu, kesinlikle mahkûm olmaları lazım" şeklindeki tavrı da eleştirildi.



Yazılı açıklama şöyle:

“Dün akşam internete düşen ve yasadışı olduğu muhakkak bir ses kaydında, sayın Başbakan ile Adalet eski bakanı arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesi yayınlanmıştır.

Gerçek olduğuna inanmak istemediğimiz bu kayıtta, sayın Başbakan , Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan hakkındaki bir yargı süreci ile ilgili olarak Adalet eski bakanı ile görüşmektedir.

Böyle bir görüşme yargı sürecine açık bir müdahale anlamı taşımaktadır.

Bu konuşmada ayrıca, bağımsız ve tarafsız olması gereken Sermaye Piyasası Kurulu'nun da davayı etkilemek için harekete geçmesinden bahsedilmektedir.

Anayasamız, yargı ve yürütme erklerinin birbirlerinden bağımsız olmalarını öngörür. Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik bir düzenin temelidir.

Eğer doğru ise böyle bir konuşma, kişisel bir mağduriyet yaratmanın ötesinde Türkiye'de hukuk sisteminin daha da sarsılmasına yol açabilecek niteliktedir.

Biz bu konuşmanın yapılmadığının ve gerçek olmadığının biran önce kanıtlanmasını bekliyoruz.

Hepimizin anayasal düzene ve adalete sahip çıkarak, gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olmamız ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur"