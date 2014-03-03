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Özel Dosya

Başbakan'dan Mehmet Ali Aydınlar'a 'Aziz Yıldırım'a vurma' taktikleri

Başbakan Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı daha yayımlandı. Kayda göre, Başbakan, Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe Başkanlığı'nı kazanması için 'Aziz Yıldırım'a vurması gereken' noktaları oğluna not ettiriyor

03 Mart 2014 03:43

 

25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermesi için tebligat çıkarılan Bilal Erdoğan’ın dinlenen telefonunda babası Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaptığı öne sürülen bir görüşme daha sosyal medyaya yansıdı. Biri yaklaşık 11, diğeri 3 dakika süren iki telefon görüşmesinin birleştirildiği kayda göre, Başbakan, Fenerbahçe Kulübü’nün başkanlığını kazanması için Aziz Yıldırım'a karşı eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a oğlu aracılığıyla stratejiler öneriyor.

Youtube’da “Baş çalan” adlı hesaptan paylaşılan kayda göre, 4 Kasım 2013’te Aziz Yıldırım’ın kazanmasıyla sonuçlanan Genel Kurul’daki seçim öncesinde Erdoğan, “Bunları Mehmet Ali’nin işlemesi bakımından söylüyorum” diyerek Bilal Erdoğan’a iletmesi için bazı noktaları vurguluyor. Erdoğan, Mehmet Ali Aydınlar, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ve soy ismini paylaşmadığı “Göksel” isimli biri ile yaptıkları bir toplantıyı Aziz Yıldırım’ın gündeme getirmesine dikkat çekerken Yıldırım’ın borcu varken Fener Bank kurma, yat limanı ve AVM yapma gibi vaatlerini de eleştiriyor. Kayıtta, Erdoğan Yıldırım'ın banka kurma planı hakkında "Senin 500 milyon dolar borcun var, Fener Bank'ı nası kuruyorsun bir defa? Fener Bank'ı kurman için senin 300 milyon dolar bir defa gelip BDDK’ya koyman lazım. Bu kadar borcu olan bir takım bu işi nasıl halleder? Milletin çoğu bunları bilmez. Bakkal dükkanı gibi zannediyorlar, gelip banka kuracak BDDK müsaade edecek mi, bir de bu boyutu var. Her şeyi yapacağım edeceğim diyor, ne yapıyorsun sen ya, dur bakalım" diyor.  "Söylediklerini not alıp almadığını" soran Başbakan, oğlu Bilal Erdoğan'ın soyismini paylaşmadığı "Mustafa"yı çağırıp söylediklerini iletmesini istiyor.  

Cumhuriyet, Samanyolu ve Sol'un da aralarında bulunduğu çok sayıda yayında haberleştirilen kaydın devamında, Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, “Şike yasasını getirenin Aziz Yıldırım’ın kendisi” olduğunu söyledikten sonra Aydınlar’a atıfla “Öyle bir yasa hazırladınız ki kendi ayaklarınıza sıktınız diye onu oradan da vurması lazım” diyor.

Kayıtta, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun damadı ve Sabri Ülker’in torunu Ahmet Özokur’un Aziz Yıldırım’ın listesine girmesi de konuşuluyor. Başbakan, Davutoğlu’nun konuyu danıştığını ve kendisinin karşı çıktığını belirtirken Bilal Erdoğan Özokur için “namussuz” “omurgasız”, “karaktersiz” ifadelerini kullanıyor.

Aydınlar konu ile ilgili Hürriyet'e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Benim seçim konuşmalarıma bir bakın. O sözlerin hiç birini söylemiş miyim. İki kişi arasında bir konuşma yapılmış. Ama ben orada geçen sözlerin hiç birini söylemedim. Bana da ne mesaj geldi, ne de bu konuda herhangi bir telkin." dedi.

 

    

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