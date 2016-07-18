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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan Yıldırım: İdamı ele alacağız

"Halkın idam talebi bizim için emirdir ancak aceleci karar vermek yanlış olur"

18 Temmuz 2016 17:36

Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası meydanlara inen vatandaşların idam talebine ilişkin olarak, "Halkın idam talebi bizim için emirdir ancak aceleci karar vermek yanlış olur. İdamı ele alacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı konuşmada idamla ilgili olarak "Şartlar yerine getirilirse iade gerçekleşebilir mi, iade süreci başladı mı? İdam cezasına ilişkin de bir beklenti var..." şeklindeki soruya verdiği cevap şöyle:

"Dostlarımıza teşekkür ettik, demokrasiden yana tutum içerisinde oldukları için teşekkür ettik. ABD müttefikimizdir, derin ilişkilerimiz vardır. ABD yöneticilerine diyorum ki, "Bir ülkede demokrasiyi sona erdirmek, yerine ne idüğü belirsiz bir rejim getirmek, din adına yapıyorsanız din yok, hangi sahiplerle yaptıkları belli olmayan, hedefleri karanlık bir küresel tehdit var. Delil, belge, bundan daha iyi delil olur mu ya? Bir ülkeyi, seçilmiş hükümetini, milletini yok etmeye çalışan bir haşhaşi örgüt mensupları ve onlara direktifler veren başındaki kanaat önderinin bütün bu idaresine rağmen eğer dostlarımız bize hala delil gösterin diyeceklerse, biz orada biraz hayal kırıklığı yaşarız. Ve burada dostluğumuzun sorgulanması bile gündeme gelebilir. Bütün belgeleri ve kalan her şeyi de Adalet Bakanlığımız gerekli çalışmalar yapılıyor.

"İdamla ilgili tezahüratlar yapılıyor. Hukuk devletiyiz, vatandaşlar için siyaset yapıyoruz. Vatandaşlarımızın isteği bizim için emirdir ancak olayın sıcaklığı içerisinde aceleci karar veremeyiz. Ancak talebi de göz ardı edemeyiz, bu anayasa değişikliği gerektiren bir husustur, Meclis'te görüşülür, peşinen reddetmeyiz, peşinen kabul etmemiz de çok sağlıklı sonuçlar vermez."

 

 

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