Vali Avni Coş otomatik tüfekle idam çağrısında bulundu

Sakarya'da darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında aralarında 2 albay ile Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na vekalet eden yarbayın da bulunduğu 110 asker gözaltına alındı. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, elinde tüfek ile valilik önünde yaptığı açıklamada, "Devletin yasaları 'idam' diyorsa idam edilir ama bunu hukuk yapacak." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, soruşturmada, gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, Kocaeli'den gelen 5 tanka da el konuldu. Gözaltına alınan askerler Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nın gözaltına alınan askerlerin ifadelerini Emniyet Müdürlüğü'nde alacağı belirtildi.

"Gerekirse kanun çıkar, idam edilirler"

Hüseyin Avni Coş, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ni işgal eden askerlerin vatandaşlar tarafından çıkartılması sonrasında elinde tüfek ile valilik önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere ateş eden askeri gözaltına aldık. Biz çadır devleti değiliz. Milletimizi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Devletin yasaları var. Devletin yasaları 'idam' diyorsa idam edilir ama bunu hukuk yapacak. Şaşkınlık içinde olmayalım. Haklı durumdayken yanlış yapmayalım. Kışkırtmalara gelmeyeceğiz. Onları gerekirse meclisimiz kanun çıkartır idam eder. Onlar hak ettikleri gibi cezalandırılacak. Devletimize, milletimize bu kadar zarar veren bu gözü dönmüşler affedilmeyecektir. Bir yerde polis ve jandarma yan yana ise onlar devletin kuvvetleridir. Onlara yardımcı olacağız"