Başbakan: Vize serbestisi olmazsa Türkiye de üzerine düşeni yapmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, AB – Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması’na ilişkin "Eğer AB sözünde durmazsa, biz de Geri Kabul Anlaşması dahil diğer anlaşmaları iptal ederiz" sözlerinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu da akşam saatlerinde, “Haziran ayında vize serbestisi olacağına inanıyorum. Anlaşma olmazsa Türkiye de üzerine düşeni yapmaz” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Strasbourg'a giderken vize serbestisiyle ilgili havalimanında konuştu. Davutoğlu, “Ziyarette önemli konular görüşülecek. Türkiye, AB konusunda üzerine düşeni yapıyor. AB normlarından biri ahde vefadır. Vize muafiyeti konusunda bize resmi olarak iletilmiş bir açıklama yok. Böyle bir gelişmeye ihtimal vermiyorum. Haziran ayında vize muafiyetinin olmaması durumunda Türkiye de yapması gerekeni yapmayacaktır” dedi.

Anlaşma neleri öngörüyordu?

Anlaşma kapsamında AB ile Türkiye, bütçe politikasını içeren 33. faslın açılması konusunda mutabık kaldı. Anlaşmaya göre, Türkiye, 20 Mart itibarıyla Yunan adalarına yasadışı yollarla giden Suriyeli mültecileri, 4 Nisan’dan itibaren almayı kabul etti ve daha önce anlaşmaya varılan 3 milyar Euro’nun takviye olarak 2018’e kadar ek bir 3 milyar Euro daha Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mülteci projeleri kapsamında gönderilecek. Davutoğlu'nun açıklamasına göre, 72 kriterden geriye kalan 35 maddenin de yasallaşması durumunda Haziran 2016'dan itibaren Türkiye vatandaşları için AB ülkelerine vize serbestisi sağlanacak.