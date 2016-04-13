AB Bakanı Bozkır: Schengen bölgesine vizesiz girme kararı haziran bitmeden alınabilir

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Avrupa'da vizelerin kaldırılmasına ilişkin çalışmaların haziran ayından önce sonuçlanabileceğini belirtti. Bakan Bozkır, "Vatandaşlarımızın Schengen bölgesine vizesiz girme kararının haziran bitmeden alınacağını bekliyoruz, nisan sonunda inşallah hepsi Meclis'ten geçmiş olacak" dedi.

Bozkır, AB Dönem Başkanı Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen AB Bakanları Toplantısı kapsamında ev sahibi ülke Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile görüştü.

Avrupa Komisyonu’nun 4 veya 5 Mayıs’ta vize serbestisiyle ilgili raporunu yayınlayacağını belirten Bozkır, “Komisyon raporunun olumlu çıkacağını ve vizenin kalkması yolunda bir görüş bildireceğini bekliyoruz, bütün gelişmeler bu yönde ilerliyor. Onun akabinde Hollanda dönem başkanlığının konu önüne gelecek. Konsey kararını organize edecek olan Hollanda dönem başkanlığıdır. Bunu konuştuk. Sonra da parlamentoya gidip bu konudaki karar kesinleşecek.” diye konuştu.

Vize serbestiyle bağlantılı Türkiye’den istenen 72 beklenti bulunduğunu anlatan Bozkır, bu konuda çıkarılması gereken yasalarla ilgili Meclis takviminde gerekli planlama yapıldığını ifade etti. “Nisan sonunda inşallah hepsi Meclis'ten geçmiş olacak.” diyen Bozkır, şunları kaydetti:

“Tabii sadece bunlar değil idari atılması gereken önlemler de var. Bütün bakanlıklar bunların kararlarını alıyor, uygulamaya koyuyor. Şu ana kadar bir noktaya gelindi, bundan sonra da bir sıkıntı gözükmüyor. Şu anda 41 beklenti tam olarak karşılanmış durumda. Tamamen karşılanmaya yakın diyebileceğimiz beklentileri de katarsak 55 beklenti karşılanmış durumda. Tabii bundan sonra 17 beklentinin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunların üç ile beş tanesi tam anlaşma yürürlüğe girdiği anda ancak yürürlüğe girebiliyor. Yani AB üyesi ülkelere vizenin kaldırılması gibi… Bu zaten otomatik olarak yürürlüğe girecek. Bazen bir kanunun geçmesiyle, 4-5 beklentiyi yerine getiriyorsunuz. Komisyonla bütün temaslarımızda edindiğimiz intiba, konseyle, dönem başkanıyla temaslarımızda edindiğimiz intiba 4 veya 5 Mayıs günü açıklanacak komisyon kararının olumlu yönde olacağı yolunda. O zaman normal akışı içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen bölgesine vizesiz girme kararının haziran bitmeden alınacağını bekliyoruz.”

Avrupa Konseyi’nin ayrıca Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci kapsamında 33 No'lu faslın açılması için de karar alacağına işaret eden Bozkır, Hollanda Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde gündeme gelen bu konuda şu anda herhangi bir sorun gözükmediğini bildirdi.

Bozkır, Hollanda’nın güçlü bir dönem başkanlığı sergilediğini ve önemli konuların idaresinde yapıcı bir tutum takındığını dile getirdi.

Düzensiz göç sorunuyla mücadele bağlamında atılan adımlara dikkati çeken Bozkır, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye önemli sayıda Yunanistan’a düzensiz göç yoluyla ulaşmış göçmenleri geri almaya başlıyor ve bunu karşılığında da Suriyeli kardeşlerimizden aynı sayıdaki kişi Avrupa’ya gidiyor ve bu şu ana kadar gayet düzenli bir şekilde ilerliyor. Tabii bunun gerçekleşmesi için de sürekli kontrol edilmesi, işbirliği yapılması, insanların haklarının ihlal edilmemesi ve bu operasyonun son derece düzenli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bununla ilgili bütün tedbirler alınmış vaziyette şu ana kadar da tek bir aksama gözlemlenmedi. Bu şayet başarıyla sonuçlanırsa, ki buna inanıyoruz, bu Türkiye’nin attığı çok önemli bir adım sayesinde bu noktaya geldi.”

AB’nin Suriyeli mülteciler için vermeyi taahhüt ettiği 3 milyar avronun kısa sürede Türkiye’ye gelmesi için yeni bir mekanizma oluşturulduğunu kaydeden Bozkır, bu mekanizmanın detaylarını konuşma fırsatı da elde ettiklerini bildirdi.

Bozkır, Koenders ile görüşmesinde terörle mücadele konusunun da gündemde geldiğini belirterek, Türkiye ile Avrupa’nın bu kapsamda birlikte hareket ederek, bilgi ve istihbarat paylaşarak terörün amacına ulaşmaması için bütün tedbirleri almak mecburiyetinde olduğunu söyledi. Bu konuda çok yoğun işbirliği halinde olduklarını vurgulayan Bozkır, Bu işbirliği sayesinde inşallah önümüzdeki dönemde terörle mücadelede önemli adımlar da atılmış olacak. Bu konudaki gelişmeleri de değerlendirdik.” şeklinde konuştu.