AB'den Türkiye'ye sağlanacak vize muafiyeti için ek koşul talebi

AB ülkelerinin Türkiye'ye Haziran sonundan itibaren Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti sağlanması konusunda uygulamaya “askıya alma koşulu” eklenmesini talep ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili haber Welt am Sonntag'da yer aldı. Haberde Türkiye ile AB arasında yapılan mülteci anlaşması uyarınca Türkiye'ye Haziran sonundan itibaren uygulanması planlanan vize muafiyetinin sınırsız olmayacağı ileri sürüldü. Welt am Sonntag Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere vize muafiyetinin kaldırılması konusunda bugüne dek izlediğinden farklı bir uygulamaya gideceğini ve Ankara ile olağanüstü bir vize serbestliği anlaşması yapmayı istediğini belirtti. Haberde bunun olmasını isteyen ülkeler arasında Almanya ve Fransa'nın da yer aldığı kaydedildi.

Bu madde neyi öngörüyor?

Welt am Sonntag diplomatik çevrelere dayandırarak verdiği haberinde, bu anlaşmanın askıya alma koşulunu içereceğini ve bu maddenin Türkiye'nin AB ile daha önce kararlaştırdığı biçimde sığınmacıları Yunanistan'dan almaması, yoksul, korunmaya muhtaç sığınmacılara yeterli koruma sağlamaması ya da insan haklarına riayet etmemesi gibi durumlarda devreye gireceğini belirtti. Bu koşul, vize muafiyetinin çok hızlı biçimde kaldırılmasını sağlayabilecek.

Welt am Sonntag'ın haberinde söz konusu vize muafiyeti koşulunun Kosova, Gürcistan ve Ukrayna'yı da kapsaması gerektiği belirtildi. Bu planlara dair kararın kısa süre içinde verilmesi hedefleniyor. Bu konunun AB İçişleri Bakanlarının önümüzdeki perşembe Lüksemburg'da yapacağı buluşmada da ele alınması bekleniyor.

Türk vatandaşlarına Haziran sonundan itibaren Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti tanınması, AB ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu anlaşma Türkiye'nin 20 Mart'tan itibaren yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapan sığınmacıları geri almasını, AB'nin ise bunun karşılığında Türkiye'den Suriyeli sığınmacı almasını öngörüyor.