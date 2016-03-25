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Politika

Demirtaş: Vizeler kalkarsa Kürtler kaçabilir; AB, PKK'yle müzakereler için Ankara'ya baskı yapmalı

Hükümet'in açıkladığı verilere göre Güneydoğu'da 350 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı

25 Mart 2016 22:39

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, partisinin vize serbestisinden yana olduğunu, ancak AB'nin Türkiye'ye vize yükümlülüğünü kaldırması durumunda Kürtlerin AB ülkelerine akın edeceğini söyledi. “Türkiye'deki savaşın genişlemesi durumunda yeni göç akınının yaşanabileceği” söyleyen Demirtaş, sadece Kürtlerin değil, Türklerin de Avrupa'ya kaçabileceğini belirterek, “bu nedenle Ankara'nın PKK ile müzakerelere yeniden başlaması için baskı yapmanın AB'nin kendi çıkarına olduğunu” kaydetti.

 

“400-500 bin kişilik potansiyel”

 

Alman Güvenlik ve Kalkınma Politikaları Enstitüsü'nden (ISDP) Türkiye uzmanı Gareth Jenkins de AB ile Türkiye arasında sığınmacı akınını frenlemek üzere varılan anlaşma kapsamında planlandığı üzere Türkiye'ye uygulanan vize zorunluluğunun haziran ayı sonunda kaldırılması durumunda Avrupa'ya yeni bir akın yaşanmasını beklediğini söyledi. Potansiyel olarak çoğunluğu Kürtler olmak üzere 400 bin ila 500 bin kişinin Avrupa'ya iltica başvurusunda bulunabileceğini belirten Jenkins, Güneydoğu'da tırmanan şiddet göz önüne alındığında pek çoğunun iltica şansının olacağını kaydetti.

 

“Schengen'in sonu olur”

 

Türkiye’deki hükümetinin geçen ayki verilerine göre Güneydoğu'daki çatışma ve operasyonlar nedeniyle 350 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Jenkins, bu sayının daha da artmasını beklediğini belirterek, ayrıca AB ülkelerine giderek kaçak çalışma yolunu deneyecek Türklerin de olacağını kaydetti. Bu nedenle vize yükümlülüğünün planlandığı üzere kaldırılmasını beklemediğini belirten Jenkins, “Aksi takdirde bu Schengen Anlaşması'nın sonu olur. Türklere vize serbestisi tanınmadan önce bazı Schengen üyesi ülkelerin anlaşmadan çekileceğinden eminim“ diye konuştu.

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