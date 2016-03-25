Cizre'de Demirtaş'a polis müdahalesi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ‘vahşet bodrumları’ olarak tabir edilen yıkılmış, yakılmış binaları ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyet incelemenin ardından halkla birlikte HDP binasına geçmek için Nusaybin Caddesi'ne çıktığında polis müdahalesine maruz kaldı.

CNN Türk’ün haberine göre, Cudi Mahallesi’nde gazetecilere açıklama yapan Demirtaş, “Yapılmaya çalışılan şey Cizre'yi korkutmak, yıldırmaktır. Aylardır burada bunlar yaşanıyor, gerçekleştiriliyor” dedi. Cizre sokaklarında büyük bir baskı ve yasaklama olduğunu belirten Demirtaş, ”Silopi'de, Sur'da, Yüksekova'da, İdil'de, Şırnak'ta, Nusaybin'de bunlar gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Nimetullah Erdoğmuş, Çağlar Demirel, Ali Atalan, Mehmet Ali Aslan ile Cizre’ye gelen Demirtaş, belediye ziyareti yaptı, bölgedeki esnaflarla görüştü. Ulu Cami'yi de ziyareti ardından burada Cuma namazı kıldı.

Polis anonsuna tepki

Cizre’de bazı mahalle ve sivil yerleşim yerlerinin tank ve top atışları ile tümden yok edildiğini söyleyen Demirtaş, “Tabii denebilir ki; 'Hükümet terörle mücadele yapıyor. Bu hükümetin hakkıdır' ama hayır. Burada bir savaş suçu işlenmiştir” dedi.

Demirtaş yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir kısmının bölgede yaşananlardan haberi olmadığını savunarak, yaşananlar bilinmesin, görünmesin diye basına baskı uygulandığını ileri sürdü.

HDP Eş Başkanı, konuşması sırasında vatandaşlara yol açmak üzere yapılan polis anonsuna tepki gösterdi. "Eş genel başkan olarak açıklama yaparken bile '2911 sayılı yasaya aykırıdır' diye müdahale etmeye çalışan tuhaf birimler var. Herkes şunu bilmeli ki; halkımız asla ve ama asla diz çökmeyecektir" diye konuştu.

Polis müdahale etti

Demirtaş, "Halkımızı yıkımın yaşandığı başta Cizre olmak üzere diğer yerlerde dayanışmaya davet ediyorum. Biz, 'barış' dedikçe üstümüze tankla, topla halkın her bir yaşam birimine vahşice saldıranlar bu savaşın sorumlusudur.

AKP dışında bunun sorumlusu yoktur. Siyaseten sorumludur ve mutlaka hukuk karşısında da cezalandırılacaklardır" ifadelerini kullandı.

Grubun dağılması sırasında sokak aralarında toplanan ve uyarıya rağmen dağılmayan gruba polis tazyikli suyla müdahale etti. Demirtaş ve Baydemir müdahaleye tepki gösterdi.

DİHA’nın haberine göre, heyeti 'balukaya' alan polisler, uyarı yapmadan Demirtaş ve beraberindeki heyete tazyikli suyla müdahale başladı. Müdahalede Demirtaş'ın özellikle hedef alındığı ileri sürüldü.

Demirtaş saldırının yapıldığı yere gelen aracıyla HDP binasına geçti. Demirtaş'ın Cizre ziyaretini takip eden Haber Nöbeti de Twitter hesabından yaşananları paylaştı.