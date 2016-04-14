AP Türkiye Raportörü: Vize muafiyeti Haziran ayına yetişmez

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan 'Geri Kabul Anlaşması' kapsamında Türkiye'ye uygulanan vizelerin kaldırılmasıyla ilgili olarak, "Son iki yılda Türkiye gözle görülür bir ilerleme katetti fakat vizeler kaldırılmadan önce halledilmesi gereken teknik meseleler var, haziran ayına yetişeceğini düşünmüyorum" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Avrupalı milletvekilleri tarafından bugün oylanacak ve nihai halini alacak olan 2015 Türkiye İlerleme Raporu öncesi AP'nin Strazburg'daki binasında basın konferansı düzenleyen AP Türkiye Raportörü Kati Piri, raporun taslak halini tanıtarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rapor taslağının başlangıcında atıfta bulunan belgeler arasında AP’nin 15 Nisan 2015'te kabul edilen 1915 olaylarının yüzüncü yılıyla ilgili kararının da yer almasının teknik bir ayrıntı olduğunu dile getiren Piri, kararın üyelik sürecinden bağımsız olduğunu vurguladı.

Kararla veya 1915 olaylarıyla ilgili raporda herhangi bir yorum yapılmadığına dikkat çeken Piri, "İlerleme raporunda Ermeni meselesiyle ilgili karara atıfta bulunulması Türkiye'nin üyelik süreciyle bir alâkası yok, raporun kendisinde de buna yönelik bir ifade yer almıyor. Her ilerleme raporunda, aday ülkeye yönelik Parlamento'nun kabul ettiği tüm kararlar yer alır, Ermeni meselesi kararının yer alması da bu açıdan mantıklı" diye konuştu.

Türkiye'nin geçtiğimiz yılki ilerleme raporunun AP'ye iade etmesinin ardından bu yıl benzer bir durumun yaşanmasından endişe duymadıklarını belirten Piri, aksine Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeyi umduklarını söyledi. Piri, "Raporun iade edileceğine dâir endişemiz yok. Endişeden ziyade son aylarda Türkiye ile bozulan ilişkilerimizin düzelmesini ümit ediyoruz. Aramızda görüş farklılıkları olabilir ama demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetinin yine demokratik yollarla seçilmiş Parlamento'yu ciddiye alacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerin zayıflatılmasına yönelik taleplere karşı çıktığını ifade eden Piri, "Türkiye'deki bazı iç meselelere karşı endişemizin olması Türkiye'nin bizim için çok önemli bir ülke olduğu gerçeğini unutturmamalı" yorumunu yaptı.

Piri, "AB ve Türkiye'nin birbirine ne kadar muhtaç olduklarını görmek için sığınmacı krizini beklemiş olmamız çok talihsiz" diye de ekledi.

"Vizelerin kalkmasının hazirana yetişeceğini düşünmüyorum"

AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatı kapsamında Türkiye'ye uygulanan vizelerin kaldırılmasıyla iligili de değerlendirme yapan Piri, AP'nin bu yönde isteği olmasına karşın tüm yasal sürecin önümüzdeki yaza kadar yetişemeyebileceğini söyledi.

AB Konseyi'nin haziran ortasına kadar vizeleri kaldırmasına yönelik tavsiyesinin farkında olduğunu belirten Piri, "Son iki yılda Türkiye gözle görülür bir ilerleme katetti fakat vizeler kaldırılmadan önce halledilmesi gereken teknik meseleler var, haziran ayına yetişeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Rapor bugün AP genel kurulunda, siyasi gruplar tarafından hazırlanan 47 değişiklik önergesiyle birlikte oylamaya sunulacak.