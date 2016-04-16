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Politika

Vize serbestisini içeren yasa tasarıları TBMM'ye sunuldu

Uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren 4 yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu

16 Nisan 2016 01:06

Türkiye ile AB arasında vize serbestisi kapsamında yer alan uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren 4 yasa tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, "Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tasarı, 22 Mart 2016 tarihinde Strasbourg'da imzalanan Ek Protokol'ün, çekince ve beyanla Bakanlar Kurulunca onaylanmasının uygun bulunmasını öngörüyor. Tasarıda, "Ek Protokol ile bireylerin ve insanlığın korunmasının güçlendirilmesinin amaçlandığı" ifade edildi.

"Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", iade edilmeyen bazı suçluların iadesini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlayan hükümler içeriyor.

"Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı", cezai konularda uluslararası iş birliğindeki değişim nedeniyle sözleşmenin yenilenen maddeleri doğrultusunda, ek protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngörüyor. Meclis'e sevk edilen "Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ise 22 Mart 2016 tarihinde Strasbourg'da imzalanan Ek Protokol'ün çekince ve beyanla onaylanmasının uygun bulunmasını içeriyor.

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