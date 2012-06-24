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Başbakan, uçak krizi için muhalefet liderleriyle görüştü

Başbakan Erdoğan, askeri uçağın Suriye tarafından düşürülmesiyle ilgili muhalefet partilerinin liderleriyle görüştü. Görüşmelere ilişkin ilginç ayrıntılar var

24 Haziran 2012 23:47

Başbakan Erdoğan, askeri uçağın Suriye tarafından düşürülmesi konusunu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ve BDP Esbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile görüştü.BDP'yle yapılan görüşmeye ilişkin servis edilen fotoğraflarda, tokalaşma ve asker yer almadı

Toplantılarda asker brifing verdi ancak dikkat çeken detay, BDP ile yapılan görüşmeden yansıyan karelerde askerin olmamasıydı.

Başbakan Erdoğan ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda saat 14.00'da başlayan görüşme 1 saat sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile CHP milletvekili Osman Korutürk de katıldı.

Görüşmenin ardından sıcağı sıcağına açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu, daha sonra basının karşısına çıktı ve "Yeni bir bilgi paylaşılmadı" dedi.

 

Bahçeli: Dikkatli olun

 

Başbakan Erdoğan’ın bir sonraki görüşmesi MHP lideri Devlet Bahçeli'yle oldu. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de katıldı.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede ne konuşulduğuna ilişkin bilgiler, MHP kaynaklarından aktarıldı. Buna göre, Erdoğan yol haritasıyla ilgili ayrıntı vermezken, görüşmedeki askerler olayla ilgili bilgiler aktardı.

Erdoğan daha sonra Bahçeli’ye ‘tavsiyleriniz neler?’ diye sordu ve şu yanıtlar aldı: "Dikkatli olun. Olayın önünü, arkasını ve teknik detaylarını araştırdıktan sonra adım atın. Ayrıca bu aşamada da itidalli olun."

Ayrıca, alınan bilgiye göre Bahçeli’nin destek mesajı olarak algılanabilecek sözleri de, "Atacağınız her doğru adımın arkasındayız" şeklindeydi.

 

BDP askeri müdahaleye karşı

 

Başbakan Erdoğan’ın son göüşmesi, BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile gerçekleşti. 1 saatin üzerinde süren görüşmeye ilişkin ilk açıklama Demirtaş’tan geldi:

"Hükümet mevcut Suriye politikasını değiştirmeli... Askeri müdahaleyi benimsemediğimizi ifade ettik..."

 

BDP’de asker ve tokalaşma yok

 

Başbakan Erdoğan’ın görüşmelerine ilişkin ilginç ayrıntılar, bu görüşmelerle ilgili Başbakanlık Basın Merkezi’nin servis ettiği fotoğraflarda göze çarptı.

Bu fotoğraflarda, Erdoğan’ın MHP ve CHP genel başkanlarıyla tokalaştığı anlar yer alırken, BDP ile yapılan görüşmeye ilişkin servis edilen fotoğraflarda tokalaşma kareleri bulunmadı.

Bir diğer ayrıntı da, görüşmelerde bulunan Genelkurmay İkinci Başkanı Hulusi Akar'ın MHP ve CHP’li karelere yansıöması ancak BDP ile yapılan görüşmeye ilişkin fotoğraflarda bulunmayışıydı. Alınan bilgiye göre askerler görüşmede yer aldı ancak dağıtılan karelerde görülmedi.

 

Bakanlar Kurulu ve grup toplantısı

 

Bu arada, muhalefet liderleriyle görüşen Başbakan Erdoğan, yarın saat 12.00’de bakanlarıyla biraraya gelecek. Erdoğan’ın tüm bu süreçlerden çıkan sonuçları, en geç, salı günü yapılacak grup toplantısında açıklaması bekleniyor.

 

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