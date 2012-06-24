Davutoğlu: Uçağımız uluslararası hava sahasında vuruldu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türk askeri uçağının uluslararası hava sahasında vurulduğunu söyledi.



Türkiye'ye ait F-4 keşif uçağının Suriye tarafından düşürülmesinin ardından Ankara'nın atacağı adım merakla bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TRT'de konuyla ilgili açıklama yaptı.

Davutoğlu, TRT'de katıldığı canlı yayında, Türk askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, "Uçağımız uluslararası hava sahasında vurulmuştur" diyerek, uçağın Suriye'nin hava sahasının 13 mil dışında düşürüldüğünü kaydetti.

Atılacak adımlara ilişkin eylem planının dünkü toplantılar sonucu tespit edildiğini; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğunu belirten Davutoğlu, eylem planı doğrultusunda adımlar atılmaya başlandığını belirtti.

Olayın tam resmini çekmek için önce bilgileri topladıklarını, açıklamaların bugüne bırakıldığını ifade eden Davutoğlu, uluslararası ve iç kamuoyununun bilgilendirme açısından bugün açıklamalar yapılacağını belirtti.



'Uluslararası hava sahasında vuruldu'



Davutoğlu, ''Uçağın görev tanımı, ulusal radar sistemimizin test edilmesine yöneliktir. Kesinlikle Suriye ile özel, gizli misyonu yoktur. Uçağımız solo uçuş yapmaktadır, tek başına uçuş yapmaktadır. Bu tamamıyla test, eğitim uçuşudur. Yoksa riskli göreve tek başına hiçbir uçak gönderilmez. Uçağımız kimliğini de gizlememiştir'' diye konuştu.

Davutoğlu, ''Uçağımız uluslararası hava sahasında vurulmuştur. Suriye hava sahasına 13 mil uzaklıkta vurulmuştur. Radar görüntüleri, elimizdeki veriler, uçağımız vurulduktan sonra kontrolü kaybettiği için Suriye kara sularına düşmüştür. Şu anda elimizde telsiz görüşmeleri, radar kayıtları bulunmaktadır. Uçağımıza yapılmış hiçbir uyarı yok. Kısa süre Suriye hava sahasına girmesi söz konusu ama bu vurmayla ilgili değil. Bazen hızdan, hava şartlarından dolayı kısa süreliğine hava sahasının ihlal edilmesi çok sık oluyor. Türkiye'de oluyor. Bu durumda Suriye'den uyarı yok. Bu vurma olayından 15 dakika önce'' dedi.

Gerekli gördükleri zamanlama ve yöntemle adımların atılacağını belirten Davutoğlu, kimsenin Türkiye'nin kararlılığından şüphe etmemesi gerektiğini söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamasından diğer başlıklar şöyle:

Tüm bu bilgiler uluslar arası çevrelere ve Başbakanımız tarafından muhalefet partileriyle paylaşılacak.

Bizim açımızdan tereddüt yok. Sorulacak soruların hepsini sorduk. Resim net bir şekilde karşımızda bundan sonraki aşama bölgesel ve küresel aktörlerle bu bilgileri paylaşmaktır. Dün bir çok ülke lideriyle görüştüm. Bugün de görüşmelerim devam edecek.

Tüm ülkeler taziyelerini ve iyi niyetlerini belirtti. Bugünkü brifingden sonra herkese destek beklentilerimizi ilettik. Bazı çevrelerden de açıklamalar gelecektir. Gerçek ortaya çıkması için elinde verileri paylaşmalarını istedik. Uçağımız uluslar arası karasularında vuruldu. Aksi bir görüş varda verilerini ortaya koyar. Şu anda uluslararası toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekiyor.

Kimseye haksız yere tepki vermeden ama haklı olduğumuz yerde kararlı bir şekilde adım atmalıyız. Bu noktada ince bir çizgide yer alıyor. Gereksiz riskleri almayacaksınız hem de bir devlet olarak kararlı bir tutum sergileyeceksiniz. Kimse Türkiye’nin bu kararlılığından şüphe etmemelidir. Türk kamuoyu olgunluğunu gösterdi. Ana muhalefet partisinden gelen açıklamalar takdire şayan açıklamalardır. Türkiye vakarlı duruşunu ortaya koymuştur. Hükümetimizi kararlılığı ortaya koymuştur. Muhalefetimiz duyarlılığını korumuştur. Bütün bunlar olumlu adımlardır.

Bir saldırı söz konusu. Suriye bir çok ülke tarafından ihlaler olmuştur. Ancak hiçbirinde böyle bir adım atılmamıştır. Ancak silahsız bir uçak vuruluyorsa bunda saldırı söz konusu değildir. Kimse Türkiye’nin kapasitesini test etmeye kalkmasın. Bizim öncelikli vazifemiz pilotlarımızın durumudur. Daha sonra istişareler sonucunda Türkiye hareket stratejisini belirleyecektir. Biz hiçbir zaman bölgede gerilim yanlısı olmadık. Türkiye’nin menfaatleri söz konusu olduğunda da ne kadar kararlı adımlar attığımızı dünya bilir.

Suriye’de diğer bölge ülkelerin yaşananlar yaşanmasın diye Türkiye elinden geleni yapmıştır. Kimse Türkiye’nin üzerine düşeni yapmadı diyemez. Kendi ülkesiyle barışık olmayan bir ülkenin çevresiyle barışık olması mümkün değil. Esed rejimi ağır silahlarla büyük katliamlar gerçekleştirdi. Biz Suriye halkının yanından yer alacağız. Bunu gerçekleştirmek için bütün diplomatik adımları atacağız. NATO’da yapılacak kongrede bir bilgilendirme yapılacak. BM Güvenlik Zirvesi’nde de bir bilgilendirme olacak.

Bu Türk halkıyla Suriye halkı gerilim değildir. Bu kendi halkına da zulmeden bir rejimin ortaya çıkardığı gerilimdir. Biz hiçbir zaman Suriyeli kardeşlerimize zarar verecek bir adım içinde olmayız.



'Başbakan salı günü açıklama yapacak'



Başbakan Erdoğan bugün parti liderleriyle görüşecek. Yarın da konu Bakanlar Kurulu’nda gündeme gelecek. Konuyla ilgili esas açıklamayı, Salı günü AK Parti TBMM Grup toplantısında yapacak.