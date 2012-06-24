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Kılıçdaroğlu: Bu saldırı Erdoğan'ın Suriye politikasına karşı misillemedir

Kılıçdaroğlu: Uçağımızın kasten düşürüldüğü anlaşılmaktadır, Suriye'nin gerekçeleri geçersizdir

24 Haziran 2012 20:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin Türk savaş uçağını düşürmesinin ardından Başbakan Erdoğan’la yaptığı toplantı ile ilgili açıklama yaptı. KIlıçdaroğlu, '' Suriye'nin bu saldırısı Erdoğan'ın Suriye politikasına karşı misillemedir, uçağın kasten düşürüldüğü ortadır'' dedi

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye  cumhuriyetine ait bir savaş uçağının, Suriye tarafından düşürüldüğünü ve iki  pilotla ilgili olarak şu ana kadar arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü haberleri  dışında hiçbir açıklama yapılmadığını söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

 

'Suriye'nin saldırısı missillemedir'

 
"Uçağımızın kasten düşürüldüğü anlaşılmıştır. Uçak vurulmadan önce  Suriye tarafından hiçbir uyarının yapılmadığı, hiçbir önleme girişiminde  bulunulmadığı, doğrudan ateş edildiği görülmektedir. Düşürülen uçağın Türk uçağı  olduğunun bilinmediği ve yanlışlıkla vurulduğu mazereti de gerçekçi değildir. Bu saldırının Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetin Suriye  politikasına karşı bir misilleme olduğu kuvvetle muhtemeldir. Suriye'nin yaptığı  bu saldırının, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bıçak kemiğe dayandı artık sabrımız  tükendi' türündeki söylemlerinin bir blöften ibaret olduğu algısını, başta  Suriyeli muhalifler olmak üzere bütün dünya kamuoyuna taşımak amacında olduğu  ihtimal dahilindedir. Hiç şüphesiz, bu olay sineye çekilemez, üstü örtülemez ve  zamana yayarak unutturulamaz. Türkiye, bu ve benzeri saldırılarla her canı  isteyenin rahatlıkla sınayabileceği bir ülke değildir. Kimse Türkiye'nin gücünü  ve caydırıcılığını test etmeye cüret etmemelidir. Türk dış politikası da işi bu  noktalara getirecek bir çizgide olmamalıdır.”
 
 

'Türkiye'yi yönetenler, sözde dostlar tarafından yalnız  bırakılmışlardır'

 
 
Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını mutlak suretle  kullanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük  devlet vakarına yakışan soğukkanlı tutumu, kendisine yönelen saldırılar  karşısında vurdumduymaz olmasını gerektirmez. Bununla birlikte komşu ve kardeş  iki halkı savaşın eşiğine getirenler nasıl bir ateşle oynadıklarını artık  anlamalıdırlar. Türkiye'yi yönetenler, Suriye yönetimini devirme konusunda  kendisini teşvik ve tahrik eden sözde dostlar tarafından yalnız  bırakılmışlardır” diye konuştu.
 
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak Suriye konusu gündeme geldiğinden beri  sürdürdükleri tavrın haklılığını bir kez daha anladıklarını belirterek, ancak  Suriye'nin tavrını kabul edilebilir bulmadıklarını söyledi.
 
Hükümetin bu konuda gerekeni yapmasını beklediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Yapılması gerekenler de uluslararası hukuka uygun olmalı ve  kamuoyu beklentilerini karşılamalıdır” dedi.
 
 

'Yol haritası bizimle paylaşılmış değil'

 
 
Kamuoyunun Başbakan Erdoğan ile içeride ne görüştüğünü merak ettiğini  bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Hemen cevap vereyim; düşürülen uçağımızın  teknik özellikleri ve seyriyle ilgili ayrıntıları Sayın Başbakan ve yanındaki  ilgililer tarafımıza sundular. Bu brifingin düzenlenmesini anlamlı buluyoruz.  Ancak kamuoyuna yansıyanlar dışında yeni bir bilgi veya yol haritası bizimle  paylaşılmış değil” diye konuştu.
 

 

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