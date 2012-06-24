Kılıçdaroğlu: Bu saldırı Erdoğan'ın Suriye politikasına karşı misillemedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin Türk savaş uçağını düşürmesinin ardından Başbakan Erdoğan’la yaptığı toplantı ile ilgili açıklama yaptı. KIlıçdaroğlu, '' Suriye'nin bu saldırısı Erdoğan'ın Suriye politikasına karşı misillemedir, uçağın kasten düşürüldüğü ortadır'' dedi

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye cumhuriyetine ait bir savaş uçağının, Suriye tarafından düşürüldüğünü ve iki pilotla ilgili olarak şu ana kadar arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü haberleri dışında hiçbir açıklama yapılmadığını söyledi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

"Uçağımızın kasten düşürüldüğü anlaşılmıştır. Uçak vurulmadan önce Suriye tarafından hiçbir uyarının yapılmadığı, hiçbir önleme girişiminde bulunulmadığı, doğrudan ateş edildiği görülmektedir. Düşürülen uçağın Türk uçağı olduğunun bilinmediği ve yanlışlıkla vurulduğu mazereti de gerçekçi değildir. Bu saldırının Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetin Suriye politikasına karşı bir misilleme olduğu kuvvetle muhtemeldir. Suriye'nin yaptığı bu saldırının, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bıçak kemiğe dayandı artık sabrımız tükendi' türündeki söylemlerinin bir blöften ibaret olduğu algısını, başta Suriyeli muhalifler olmak üzere bütün dünya kamuoyuna taşımak amacında olduğu ihtimal dahilindedir. Hiç şüphesiz, bu olay sineye çekilemez, üstü örtülemez ve zamana yayarak unutturulamaz. Türkiye, bu ve benzeri saldırılarla her canı isteyenin rahatlıkla sınayabileceği bir ülke değildir. Kimse Türkiye'nin gücünü ve caydırıcılığını test etmeye cüret etmemelidir. Türk dış politikası da işi bu noktalara getirecek bir çizgide olmamalıdır.”

'Türkiye'yi yönetenler, sözde dostlar tarafından yalnız bırakılmışlardır'

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını mutlak suretle kullanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet vakarına yakışan soğukkanlı tutumu, kendisine yönelen saldırılar karşısında vurdumduymaz olmasını gerektirmez. Bununla birlikte komşu ve kardeş iki halkı savaşın eşiğine getirenler nasıl bir ateşle oynadıklarını artık anlamalıdırlar. Türkiye'yi yönetenler, Suriye yönetimini devirme konusunda kendisini teşvik ve tahrik eden sözde dostlar tarafından yalnız bırakılmışlardır” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak Suriye konusu gündeme geldiğinden beri sürdürdükleri tavrın haklılığını bir kez daha anladıklarını belirterek, ancak Suriye'nin tavrını kabul edilebilir bulmadıklarını söyledi.

Hükümetin bu konuda gerekeni yapmasını beklediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Yapılması gerekenler de uluslararası hukuka uygun olmalı ve kamuoyu beklentilerini karşılamalıdır” dedi.

'Yol haritası bizimle paylaşılmış değil'

Kamuoyunun Başbakan Erdoğan ile içeride ne görüştüğünü merak ettiğini bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Hemen cevap vereyim; düşürülen uçağımızın teknik özellikleri ve seyriyle ilgili ayrıntıları Sayın Başbakan ve yanındaki ilgililer tarafımıza sundular. Bu brifingin düzenlenmesini anlamlı buluyoruz. Ancak kamuoyuna yansıyanlar dışında yeni bir bilgi veya yol haritası bizimle paylaşılmış değil” diye konuştu.