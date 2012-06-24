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Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun Suriye görüşmesi sona erdi

Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşme saat 14.00'da başladı

24 Haziran 2012 17:36

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sona erdi.
 
Askeri uçağın Suriye tarafından düşürülmesinin ardından Başbakan Erdoğan, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden görüşme talebinde bulunmuştu. Erdoğan bu çerçevede ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda saat 14.00'da başlayan görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ile CHP milletvekili Osman Korutürk de katıldı.

Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmesinin ardından Erdoğan, sırası ile 16.00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ve 18.00'da BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşecek.

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