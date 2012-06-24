İşte Türk jetinin dakika dakika takip ettiği rota

Suriye'nin vurduğu Türk jetinin izlediği rotanın ayrıntıları ortaya çıktı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun verdiği bilgiye göre ulusal rota sistemini test eden uçak, kısa süreli sınır ihlali yaptıktan 13 dakika sonra uluslararası hava sahasında vuruldu. Kontrolünü kaybeden uçak Suriye karasularına düştü.

Bölgedeki Türk radar üssünün kayıtlarına göre, sınır ihlali sırasında uçak Türk radar üssü tarafından uyarıldı ve 5 dakikalık ihlal hemen sona erdirildi.

Uçak bu süreçten tam 11 dakika sonra uluslararası karasularında vuruldu. NTV’nin ulaştığı verileri, BİLGESAM Başkanı Atilla Sandıklı değerlendirdi.

Bölgedeki Türk radar üssünün kayıtları ve düşen uçak ile yapılan görüşmelere göre, keşif uçağı saat 11:06'da Kıbrıs ile Hatay arasındaydı ve yaklaşık 21 bin ‘feet'te Hatay istikametine doğru seyir halindeydi.

Uçuşun amacı bölgedeki Türk radar sistemini test etmekti ve bu nedenle Hatay’a yaklaştıkça irtifasını azaltmaya başladı.

11:14'te 8600 ‘feet’e kadar alçalan uçak, 9 dakika sonra Hatay üzerine vardığında 7500 ‘feet'e kadar alçalmıştı. (Sandıklı: Alçalmasının nedeni radar sisteminin test edilmesi

F4 keşif uçağı 11:23'ten itibaren Hatay üzerinde rotasını değiştirdi ve Akdeniz'e doğru irtifasını düşürerek ilerlemeye devam etti.

Saatler 11:37'yi gösterdiğinde Türk uçağı artık 2 bin feete kadar inmişti fakat test işlemleri için alçalmaya devam etti.

Saat 11:42'de 200 ‘feet’ seviyesine kadar inen keşif uçağı, Suriye hava sahasının sınırına ulaştı ve sınır ihlali tam da bu anda başladı.

Yaklaşık 5 dakika boyunca Suriye hava sahası içinde uçan Türk keşif uçağı, bölgedeki Türk radar üssü tarafından uyarıldı; sınır ihlali yaptığı ve derhal rotasını değiştirmesi gerektiği söylendi.

F4, bu ihtar üzerine saat 11:47'de Suriye hava sahasını terk ederek Hatay istikametinde uçuşa devam etti ve bu sırada iritifasını 3000 bin feete kadar çıkarmıştı.

Ne 5 dakikalık ihlal sürecinde ne de sonrasında Suriye askeri makamlarından hiçbir uyarı ve ihtar gelmedi.

F4 pilotları radar testine devam etmek için istikametlerini bir kez daha Akdeniz’e çevirdiler. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde pilotlar yeni bir sınır ihlali yaşanmaması için bölgedeki Türk radar üssünden rota konusunda bilgilendirme istediler ve gelen koordinarlar doğrultusunda uçuşa devam ettiler.

Türk F4 keşif ve eğitim uçağı Suriye hava sahasına yaptığı 5 dakikalık ihladen tam 11 dakika sonra vuruldu.

Vurulma anında Türkiye’deki merkezden aldığı koordinatlar doğrultusunda uluslararası hava sahasındaydı. Aradan geçen surede hiçbir uyarı yapmayan Suriyeli askeri yetkililer, Türk uçağını Suriye'den 13 mil açıkta vurdu.

Uçak patlamanın etkisiyle kontrolden çıktı ve Suriye havasahasına doru savruldu. Uçak saat 12:02'de Suriye karasularında 8 mil açıkta düştü.