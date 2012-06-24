Türkiye Suriye’ye nota verdi, NATO'yu toplantıya çağırdı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, düşürülen askeri uçağa ilişkin Suriye'ye diplomatik nota verdi. Öte yandan Türkiye, NATO Konseyi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. NATO Sözcüsü toplantının Salı günü yapılacağını teyit etti.

Notanın Suriye’nin İstanbul’daki başkonsolosluğuna yazılı olarak elden iletildiği öğrenildi.

Suriye’ye verilen notanın içeriğinde, “Özür ve tazminat hakkımızı saklı tutuyoruz. Uçağımızın vurulmasını kınıyoruz. Olayın faillerinin belirlenmesini ve acilen bilgi verilmesini istiyoruz” ifadelerinin olduğu öğrenildi.

NATO Türkiye için toplanıyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cuma günü Akdeniz’de düşürülen RF-4E keşif uçağıyla ilgili olarak Türkiye’nin NATO nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Davutoğlu, “NATO Konseyi’nde yapılacak toplantıda 4. madde çerçevesinde bilgilendirme yapılması için talimat verdim. Bu saldırgan tutumun arka planı ortaya konulacak” diye konuştu.

NATO Sözcüsü de Dışişleri Bakanı’ndan kısa bir süre bir açıklama yaparak Konsey’in Salı günü olağanüstü toplanacağını bildirdi.

NATO Şartı’nın 4’üncü maddesine göre bir üye devletin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve güvenliğinin tehdit altında olması durumunda tüm üye devletlerin birlikte istişarelerden bulunmasını öngörüyor. Türkiye Nisan ayında Kilis’teki bir kampa Suriye tarafından açılan ateş sonucu iki vatandaşı yaralandığında da bu maddeyi gündemine almış ancak işletmemişti.

NATO nezdinde alınacak önlemler konusunda gündeme gelen bir diğer unsur da 5'inci madde. Bu maddeye göre bir üye devlete yönelik bir saldırı tüm üyelere yapılmış kabule diliyor. Ancak Davutoğlu bugünkü açıklamasında 5'inci madde konusuna yer vermedi. 5'inci madde bugüne kadar yalnızca 11 Eylül saldırılarında yürürlüğe sokuldu.

BM Güvenlik Konseyi de bilgilendirilecek

Bakan Davutoğlu ayrıca, dünden bu yana başta bölge ülkelerinin temsilcileri ve P5 ülkeleri (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri) olmak üzere 15 ülkeden muhataplarıyla görüştüğünü de söyledi.

Davutoğlu, tüm uluslararası kamuoyunun bu süreçte Türkiye’nin elindeki veriler ışığında bilgilendirileceğini belirtti.

Arap ülkeleri temsilcilerinin de bugün Dışişleri Bakanlığı'nda toplandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik, Arap ülkeleri ile NATO ve AB temsilcilerine askeri uçağın düşürülmesine ilişkin bilgi verdi.

Çevik'in gün içerisinde BM yetkilileri ile de görüşmesi bekleniyor.

Hague'den destek

Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdindeki girişimlerine İngiltere'den de açık destek geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague bugün bir açıklama yaparak Suriye’nin Türkiye’ye ait bir jeti düşürmesinin “kabul edilemez” olduğunu ve İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Suriye’ye karşı alınacak güçlü bir eylem kararını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Hague, yazılı bir açıklama yaparak, “Suriye rejiminin 22 Haziran’da Türkiye’nin askeri uçağını düşürmesinden ciddi olarak kaygılıyım. Bu kabul edilemez eylemi, Suriye rejiminin kendisini kabul edilebilir sınırların ne kadar ötesine koyduğunun bir işareti olarak görüyor ve kınıyorum. Suriye bu eylem için hesap verecektir. İngiltere BM Güvenlik Konseyi’nde alınacak güçlü bir kararı desteklemeye hazırdır” dedi.

AB dışişleri bakanlarının gündemi de Türk uçağı

AB dışişleri bakanları da Suriye gündemiyle yarın Lüksemburg'da toplanacak.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, toplantıyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye zaten öncelikli gündem maddesiydi. Bu konu da (Türk askeri uçağının düşürülmesi) muhakkak ele alınacak" dedi.

Yarınki toplantıda AB üyelerinin alacağı tutum, NATO Konseyi toplantısından çıkacak kararla ilgili de önemli bir gösterge olacak.