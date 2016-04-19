Davutoğlu'ndan ABD ve Rusya'ya 'sınır' yanıtı; sınırlarımızla ilgili son sözü biz söyleriz, görüşmelerinin kıymeti yok!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Strasbourg ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu ABD - Rusya arasında yapılan görüşmede, Türkiye-Suriye sınırından terörist ve silah sızma durumuna karşılık sınır hattının kapatılmasının gündeme gelmesiyle ilgili olarak, Türkiye'nin gıyabında herhangi iki devletin yaptığı görüşmenin kendileri için kıymeti olmadığını, sınırlarına dair nihai sözü Türkiye'nin söyleyeceğini ifade ederek karşılık verdi. Davutoğlu, vize muafiyetiyle ilgili olarak da "Haziran ayında vize muafiyetinin devreye gireceğine olan inancımı sürdürüyorum. Olmaması halinde, Türkiye'nin taahhütlerine bağlı kalmasını kimse bekleyemez." dedi.

Davutoğlu, Türkiye'nin artan siyasal ağırlığı ve Avrupa içinde güçlenen konumunun ortaya konduğunu söyleyerek, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Parlamenter Meclisi Başkanı, AİHM Başkanı ve Strasbourg'taki AB Komisyon Başkanıyla, terörle mücadele, mülteci meselesi, İslamofobi konularını görüşeceklerini aktardı.

Başbakan Davutoğlu, parlamenter meclise hitap ederek Türkiye'nin politikasının ana unsurlarını onlarla paylaşacaklarını aktararak, komşuluk, kadına karşı şiddet, Ukrayna eylem planı, Kosova'yla işbirliği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi reformuna katkılarda bulunacaklarını söyledi.Davutoğlu, görüşmelerin, bağımsız insan hakları denetim mekanizmasının güçlendirilmesi, Avrupa konseyi içinde Türkiye'nin güçlenmesi ve daha etkin rol oynaması için önemli bir misyonu olacağını aktardı.

“Türkiye ciddi bir muhataptır, söz verdiğini yapar”

AB'nin ekleyeceği yeni maddeyle vize serbestisine sınırlama getireceği yönünde çıkan haberlerle ilgili bir soru üzerine Davutoğlu, “Avrupa Birliği'nin normlarının en önemli temellerinden biri ahde vefadır,” diyerek, 29 Kasım'dan bu yana zirvedeki tüm sözlerini gerçekleştirdiklerini, AB'nin de karşılıklı taahhüde atıfta bulunduğunu gözlediklerini, resmi olarak kendilerine iletilen böyle bir konu olmadığını söyledi. Ek maddeye ihtimal vermediğini açıklayan Davutoğlu, Türkiye üzerine düşeni yaptığı takdirde, sürecin Mayıs'a kadar tamamlanacağını, 75 ana şarttan 17'sinin geride kaldığını söyledi. “Ben muhataplarımı ciddiye alırım, Türkiye ciddi bir muhataptır, söz verdiğini yaparö şeklinde konuşan Davutoğlu, AB'nin gerekli adımları atmaması durumunda, Türkiye'nin de atması gereken adımları atmasının beklenemeyeceğini kaydetti. Ahmet Davutoğlu, gazete yorumlarından spekülasyonda bulunmak istemediğini, Haziran ayında vize muafiyetinin sağlanacağına inandığını söyledi.

“Sınırlarına dair nihai sözü Türkiye söyler”

Başbakan Davutoğlu, ABD-Rusya arasında Türkiye-Suriye sınırından terörist ve silah sızma durumuna karşılık sınır hattının kapatılmasının istendiği yönündeki iddialarla ilgili olarak, Türkiye'nin gıyabında herhangi iki devletin yaptığı görüşmenin kendileri için kıymeti olmadığını, sınırlarına dair nihai sözü Türkiye'nin söyleyeceğini ifade ederek karşılık verdi.

“Dünya Türkiye’ye teşekkür borçludur”

Suriye'deki 5 yıllık savaşta, sınırın sadece mültecilere insanı amaçla açıldığını aktaran Davutoğlu, Misafirlik ettiğimiz mülteciler göz önünde bulundurulduğunda dünyanın, Türkiye'ye yalnızca teşekkür borçlu olduğunu, hesap sormaya kimsenin haddinin olmayacağını aktardı. Suriye sınırından gelen ve Kilis'e düşen roketler konusunda ise Genelkurmay'ın tüm tedbirleri aldığını kaydetti. Davutoğlu açıklamalarının ardından 23.20’da Fransa’ya hareket etti. Davutoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fransa'ya gitti.