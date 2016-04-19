Obama ile Putin görüştü; gündem Türkiye - Suriye sınırının kapatılması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'de ateşkesin korunabilmesi için "Türkiye ile sınırın kapatılması" konusunu konuştu. Kremlin’in resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Putin, Obama ile görüşmesinde "terör örgütlerine terörist ve silahların sızdığı" Türkiye ile Suriye sınırının kapatılması gerektiğini ifade etti. Beyaz Saray ise, yaptığı açıklamada, iki liderin telefonda Suriye ve Ukrayna konularını ele aldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Barack Obama yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye’deki durumu görüştüler ve Rusya ile ABD’nin inisiyatifi üzerine uygulanan ateşkes rejiminin devam etmesi ve gerekli bölgelere insani yardım gönderilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

İki lider Rusya ve ABD’nin Suriye konusundaki hem özel servisler hem de savunma makamları üzerinden koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştılar.

Bu amaçla ateşkes rejiminin ihlal edilmesine operatif tepkiler gösterilmesi için ek önlemler alınacağı belirtildi.

Ayrıca, Putin ve Obama Cenevre’de BM’nin kontrolü altında düzenlenen Suriye görüşmelerinin önemine değindiler.

Obama Putin’e Rusya’nın Suriye’de bulunan Amerikan vatandaşının serbest bırakılması konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Aynı zamanda iki lider Ukrayna konusuna da değindiler ve Putin yeni hükümetin oluşturulmasıyla birlikle Kiev’in Minsk anlaşmalarını gerçekleştirmek için adımlar atmasını ümit ettiğini belirtti.

Beyaz Saray’dan açıklama

Obama'nın, Suriye'de rejim ve müttefikleri ile muhalifler arasında şubat ayı sonunda başlayan çatışmaların durdurulması anlaşmasının durumuyla ilgili endişelerini Putin ile paylaştığı belirtilen açıklamda şunlar kaydedildi:

"Obama, Suriye rejimine muhaliflere yönelik saldırılarını durdurması için baskı yapılmasının önemini vurguladı. İki lider, çatışmaların durdurulması anlaşmasını destekleyecek çabaları yoğunlaştırma taahhüdünde bulundu, tarafların saldırıları durdurması ve kuşatma altındaki bölgelere insani yardım ulaştırılmasına duyulan ihtiyacı teyit etti."

Beyaz Saray açıklamasına göre, Obama ayrıca bu konulardaki ilerlemenin Suriye krizini sonlandırmayı amaçlayan siyasi geçişle ilgili ilerlemeyle paralel olması gerektiğine işaret etti.

Ukrayna konusunda ise Obama'nın Putin'e Ukrayna'nın doğusunda artan çatışmaları durdurması için adım atması yönünde çağrıda bulunduğu, Minsk anlaşmasının tam olarak uygulanmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest da günlük basın toplantısında, Obama-Putin görüşmesi hakkındaki bir soru üzerine görüşmenin önemli bir bölümünde Ukrayna'ya odaklanıldığını, Obama'nın taahhütlerine uyması konusunda Putin'e görüşlerini ilettiğini söyledi.

Earnest, taahhütlere uyulması halinde Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafiflemeye başlatılacağını belirtti.