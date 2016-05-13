Başbakan Davutoğlu milletvekilleriyle vedalaşacak

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin milletvekilleriyle 17 Mayıs Salı günü vedalaşacak.
AKP Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, milletvekillerine gönderdiği yazıda, AKP 2. Olağanüstü Büyük Kongresi ile ilgili istişarelerde bulunmak üzere, milletvekillerinin 17 Mayıs Salı günü saat 13.00'te Genel Merkez Konferans Salonu'nda bulunmalarını istedi.
Başbakan Davutoğlu'nun, 22 Mayıs 2016 tarihinde olağanüstü kongreye gitme kararını açıkladığı 5 Mayıstaki MYK toplantısından sonra, 10 Mayıs Salı günü AKP TBMM Grup Toplantısı yapılmamıştı. Grup toplantısı 17 Mayıs Salı günü de yapılmayacak.