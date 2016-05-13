Başbakan Davutoğlu milletvekilleriyle vedalaşacak

"Gül, Arınç, Davutoğlu, Çelik, Akşener ve Oğan gibi isimler yeni bir parti kurabilir"

Cumhuriyet yazarı Ayşe Yıldırım Başlangıç "Erdoğan'ın işaret ettiği kişi seçime girecek ama o kişinin ne kadar oy alacağı belirleyici olacak” diye konuştu