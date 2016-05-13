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Politika

Başbakan Davutoğlu megafonla helallik istedi

Davutoğlu, Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı

13 Mayıs 2016 18:17

AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerini bırakma kararı alan Ahmet Davutoğlu, Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası megafonla vatandaşlara seslenerek helallik istedi. 

Habertürk'te yer alan habere göre; Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı.Davutoğlu'nun gelişi nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Davutoğlu Cuma namazı sonrası caminin megafonuyla kendisini bekleyen vatandaşlara seslenerek helallik istedi. Davutoğlu, “Haklarınızı helal edin. Cumanız mübarek olsun” dedi.

 

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