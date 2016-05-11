"Gül, Arınç, Davutoğlu, Çelik, Akşener ve Oğan gibi isimler yeni bir parti kurabilir"

Cumhuriyet Yazarı Ayşe Yıldırım Başlangıç, CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor" programında Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı’ndan azledilen Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin, AKP’deki kongrenin ardından yeni bir oluşuma gidebileceğini belirtti. Başlangıç, MHP kurultayının olmaması halinde ise Meral Akşener, Sinan Oğan gibi isimlerinde yeni oluşuma katılabileceğini belirterek “İki partinin küskünlerinin bir araya gelerek kuracağı bir partiyi görebiliriz. Bu artık Ankara'da alenen dillendirilen bir gerçek" dedi.

Başkanlık sisteminin ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının taban tarafından kabul görmediğini söyleyen Başlangıç, AKP'nin bunu gördüğünü ve Partili Cumhurbaşkanlığı formülünü hayata geçirmek istediğini belirtti.

“Erdoğan’ın işaret ettiği adayın alacağı oy belirleyici olur”

Başlangıç, AKP ve MHP'de kongreye gidilmesinin çok ilginç sonuçlar doğurabileceğini de ifade etti. Başlangıç, "AKP kongresinde Erdoğan'ın işaret ettiği kişi seçime girecek ama o kişinin ne kadar oy alacağı belirleyici olacak” diye konuştu.