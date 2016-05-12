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Yeni genel başkanı Davutoğlu mu duyuracak; hangi isim odasını boşaltma kararı aldı?

"AKP'de yeni genel başkan için kapalı zarfla eğilim alınması gündemde"

12 Mayıs 2016 10:58

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun görevi devredeceği isim konusunda gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelirken, AKP’de seri toplantılarla, 20 ay önce Davutoğlu’nun genel başkan seçildiği sürece benzer şekilde milletvekilleri, MKYK üyeleri, il ve belediye başkaları ile kadın ve gençlik kolları yönetimlerinden kapalı zarf içinde eğilim alınması gündemde... Bu arada Yeni yönetimde görev almak istemediği belirtilen Mehmet Ali Şahin odasını boşaltmaya hazırlanıyor.

AKP Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, “Genel başkan adayının belirlenmesinde temayül zannediyorum, yapılacak. Kolektif akla önem veren anlayışla siyaset yapıyoruz” dedi.

Yeni genel başkanı kamuoyuna kimin duyuracağı da merak konusu oldu. Geçmişte Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığını Tayyip Erdoğan’ın, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını o tarihte partinin iki numaralı ismi Mehmet Ali Şahin’in, Davutoğlu’nun genel başkan adaylığını da Erdoğan’ın duyurduğuna dikkat çekildi. Hürriyet'in AKP'li yetkililere dayandırdığı kulise göre, “Partinin geleneği, yeni genel başkanı görevi devreden genel başkanın duyurmasını icap ettirir” dediler.

 

"20 Mayıs'ta açıklanacak"

 

Bu sürecin, gelecek hafta yapılacak MKYK ya da MYK’da netleşeceği de belirtildi. Yeni genel başkanın büyük olasılıkla 20 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor. Yeni yönetimde görev almak istemediği belirtilen Mehmet Ali Şahin odasını boşaltmaya hazırlanıyor. Şahin, önceki kongre sürecinde de Davutoğlu’nun ısrarıyla görevinde kalmıştı.

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