Başbakan: Başka tatsız hadiselerin yaşanmaması için azami gayret göstermek zorundayız

Başbakan Binali Yıldırım, dün yaşananların ardından Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gitti. Ağabeyini kaybeden AKP Şanlıurfa Milletvekili Halil İbrahim Yıldız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Yıldırım, öncesinde yaptığı açıklamada, "Kürt kardeşlerimizin sorunu, bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir" dedi.

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Başbakan daha sonra yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

“Tabii ki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, bu tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Olayın tazeliği dolayısıyla gergin ortam var. Halkımıza çağrım bu hassas günlerde tahriklere asla itibar etmemeleri, sabırla hareket etmeleri yönündedir. Zaten gergin bir ortam var, başka tatsız hadiselerin yaşanmaması için azami gayret göstermek zorundayız. güvenlik tedbirlerini eksiksiz alacaktır. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın, devlet tüm gücüyle örgütün yapabileceği provokasyonlara karşı burada mevcut olacaktır ve bu tarz olaylara izin vermeyecektir."