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Başbakan "Bağdat'ı ziyaret etmek istiyorum" dedi; Dışişleri "Irak'tan en kısa sürede ayrılın" açıklaması yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının Bağdat Büyükelçiliği ile temasta olmasını istedi

09 Aralık 2015 20:02

Türkiye'nin Musul'un Başika kentindeki askeri varlığını artırmasının ardından gerilen Irak-Türkiye ilişkileriyle ilgili, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Irak’a seyahat uyarısı yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Irak'a ve Irak içinde seyahatlarini sınırlandırmaları ve kalışı zorunlu olmayanların mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Söz konusu asker artırımı güvenlik risklerine karşı alınmış rutin bir rotasyondur. Bunu farklı yorumlayanlar maksatlı bir provokasyon içerisindedir. Ben de en kısa sürede Bağdat'a ziyarette bulunmayı düşünüyorum" demişti.

Duhok, Erbil ve Süleymaniye eyaletleri dışındaki tüm kentleri kapsayan bi seyahat uyarısı yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın her koşulda müteyakkız bulunaları, kalabalık mekanlardan kaçınmaları güvenlik tedbirlerini güçlendirmeleri, Bağdat büyükelçiliğiniz ile temasta olmaları, kesinlikle, zorunlu olmadığı sürece Irak'a v Irak içinde seyahatlarini sınırlandırmaları ve kalışı zorunlu olmayanların mümkün olan en kısa sürede ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir."

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