Barzani'den HDP mitingine yönelik saldırıya kınama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır mitinginde meydana gelen patlamayı kınadığını duyurdu.

İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, HDP'nin 7 Haziran seçimleri için Diyarbakır'da yaptığı mitingde iki patlamanın meydana geldiğini belirtilerek, bu tür olayların seçimlerin demokratik bir atmosferde yapılmasına zarar vermemesini temenni edildiği belirtildi.

Türkiye 'de devam eden barış sürecinin hızlanmasına ve ülkedeki istikrarın güçlenmesine vesile olmasının ümit edildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Diyarbakır'da meydana gelen patlamayı şiddetle kınıyoruz. Yarın başlayacak seçimlerin tüm Türkiye halkının çıkarları doğrultusunda sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda seçimin çok sakin ve demokratik bir atmosferde gerçekleşmesini arzuluyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ederken, bu seçimin, Türkiye'de devam eden barış sürecinin hızlanmasına ve ülkedeki istikrarın güçlenmesini vesile diliyoruz."